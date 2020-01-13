Украина

Без срока давности: в ПФУ разъяснили, в течение какого времени можно получить выплату на погребение пенсионера

Несмотря на то, что с 19 ноября прошлого года заработал механизм автоматического взаимодействия между реестрами Министерства юстиции и Пенсионного Фонда Украины в рамках национальной системы «Трембита», который позволяет Министерству юстиции Украины оперативно информировать Пенсионный фонд о факте смерти гражданина и своевременно предоставлять социальное пособие на погребение умершего и прекращать выплату пенсии, в отделения ПФУ продолжают обращаться граждане, которые по различным причинам не смогли получить сразу после смерти пенсионера выплаты на его похороны.

В большинстве их интересует вопрос, можно ли получить пособие на погребение по прошествии нескольких месяцев или даже лет, и какие документы для этого нужны.

Так, в редакцию издания «Пенсионный курьер» с такими вопросами обратилась женщина, которая похоронила отца в 2017 году.

«Согласно статье 53 Закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ в случае смерти пенсионера лицам, осуществившим его погребением, выплачивают пособие на погребение в размере двухмесячной пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти. Такие выплаты осуществляются в любой срок, даже через несколько лет», — говорится в ответе на запрос.

Также в издании пояснили, что в соответствии с Порядком представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий для получения пособия на погребение необходимо подать соответствующее заявление и справку о смерти пенсионера или выписку из Госреестра актов гражданского состояния граждан по актовой записи о смерти (приложение 16 к Инструкции по ведению Госреестра актов гражданского состояния).

При этом для получения пособия на погребение, нужно обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, в котором состоял на учете пенсионер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», достигшим 65-летнего возраста гражданам перерасчет пенсий производится каждый месяц. Так как пенсия для этой категории граждан зависит от размера минимальной зарплаты, и размер их пенсии должен составлять не менее 40% от нее. К примеру, сейчас в Украине минимальная зарплата составляет 4 173 грн, то, соответственно и пенсия у тех, кому исполнилось 65 лет, должна быть не меньше 1669,20 грн.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter