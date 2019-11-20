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Смерть пенсионера: ПФУ обещает родственникам быстрые выплаты на похороны
Вчера, 19 ноября, заработал механизм автоматического взаимодействия между реестрами Министерства юстиции и Пенсионного Фонда Украины в рамках национальной системы «Трембита».
Об этом говорится в сообщении на странице Пенсионного фонда Украины.
В фонде отмечают, что нововведение позволит Министерству юстиции Украины оперативно информировать Пенсионный фонд о факте смерти гражданина.
Что, в свою очередь, позволит своевременно предоставлять социальное пособие на погребение умершего и прекращать выплату пенсии.
В фонде отмечают, что раньше передача данных происходила вручную. Она длилась в течение десяти рабочих дней, при этом существовал риск субъективных технических ошибок. Новое взаимодействие сделает невозможными любые махинации с пенсиями умерших людей, считают чиновники.
Новое взаимодействие позволяет гражданам оперативно получать выплаты на погребение, а государству — контролировать выплату средств и избегать неправомерных выплат.
При необходимости уточнения информации работники Пенсионного фонда будут иметь возможность дополнительно обратиться в иные инстанции.
Как отмечают в сообщении, в ближайших планах — создание карточки застрахованного лица (такую карточку будут оформлять при рождении ребенка), а также — получение информации о потере кормильца.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине утвердили увеличение показателя средней зарплаты за сентябрь, что повлечет за собой незначительное повышение всех пенсий.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!