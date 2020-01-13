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Украина

Почти март: синоптики дали свежий прогноз погоды на начало рабочей недели

7:20 13 января 2020 177
зима
Инф. «ФАКТОВ»

В начале новой рабочей недели в Украине потеплеет. Изменение принесет с собой юго-западный ветер, который будет господствовать на севере страны. По прогнозам Укргидрометцентра, на большей территории установится сухая, облачная погода. Осадки не ожидаются.

В понедельник, 13 января, температура будет в пределах 3−5 градусов тепла днем. Ночью ожидается небольшой мороз — от -1 до -1 градусов. Немного прохладнее будет в Луганской области, здесь днем прогнозируется 1−3 градуса выше ноля. Теплее всего будет в Одесской области — 4−6 градусов со знаком плюс.

В Киеве синоптики ожидают от 3 до 5 градусов тепла днем, и от -1 до 1 ночью, без осадков.



Во вторник, 14 января, погода останется неизменной, осадков не ожидается, однако облачность присутствовать будет. Холоднее всего будет в Луганске — 1−3 градуса тепла, теплее всего — в Одессе, где ожидаются 4−6 градусов, а также на аннексированном Крымском полуострове — там синоптики обещают «мартовские» 5−7 градусов выше нуля.

Напомним, в связи с глобальным потеплением, синоптики считают, что таких зим как раньше, уже не стоит ожидать. Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида объяснил, почему зима в Украине уже не может быть постоянно холодной.




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