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В США умер знаменитый режиссер Константин Бромберг, снявший «Электроника» и «Чародеев»
Ушел из жизни знаменитый советский режиссер Константин Бромберг. Он скончался в Детройте в США в возрасте 80 лет. Об этом сообщил на своей странице в Facebook режиссер и сценарист Михаил Идов, чьи родители знали Бромберга.
«Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов «Чародеи» и «Приключения Электроника», — отметил он.
Напомним, Константин Бромберг родился в Харькове 17 октября 1939 года. Он был корреспондентом агентства печати «Новости», работал режиссером на Воркутинской студии телевидения. В 1965-м окончил сценарный факультет ВГИК в Москве. Его первый фильм — короткометражка «Длинный день Кольки Павлюкова» (1968 год). Далее последовали работы «Был настоящим трубачом» (1973) и «У меня есть лев» (1975), несколько выпусков «Ералаша».
Широкую известность ему принесли фильмы «Приключения Электроника» (1980) и «Чародеи» (1982), которые смотрят вот уже несколько поколений. После переезда в США режиссер не снимал фильмы.
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