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Умер известный волонтер из Кривого Рога: в сети показали его фото
Ночью в воскресенье, 12 января, умер известный криворожский волонтер Андрей Садыло. Ранее в Полтаве простились с 66-летним Алексеем Кабушкой — волонтером, который последнее время боролся с онкологическим заболеванием.
Об Андрее Садыло вспоминает и журналист Юрий Бутусов, по словам которого волонтер стал одним из создателей команды, занявшейся систематическим ремонтом военной техники и созданием для нее дополнительной защиты. «17-я танковая, 53-я и 54-я мотопехотная бригады, 46-й мотопехотный батальон — танкисты знают этого человека. Противокумулятивные экраны, фальшборты, решетки, которые волонтерская группа качественно монтировала на танки для защиты бортовой и кормовой проекции от поражения противотанковыми средствами. И многое-многое другое…» — пишет Юрий Бутусов на своей страничке в соцсетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в больнице умер известный волонтер из Бахмута — 37-летний Артем Мирошниченко, которого в ноябре 2019 года жестоко избили подростки.
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