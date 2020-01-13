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Украина

Офис генерального прокурора открыл дело против Трубы

12:30 13 января 2020 85
Роман Труба
Инф. «ФАКТОВ»

Главное следственное управление Нацполиции Украины занимается делом, касающимся экс-руководителя Госбюро расследований Романа Трубы, в том числе, и в связи со «сливом» информации о якобы прослушке в его кабинете.

Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале и публикует фото ответа прокуратуры на его запрос. По словам нардепа, начато досудебное расследование по статьям о вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа и о разглашении данных досудебного следствия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2019 года Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ возбудить уголовное производство в отношении Романа Трубы. Истец, обратившийся в суд, утверждал, что тогда руководителем ГБР был закон при распределении бюджетных средств.

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