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Офис генерального прокурора открыл дело против Трубы
Главное следственное управление Нацполиции Украины занимается делом, касающимся экс-руководителя Госбюро расследований Романа Трубы, в том числе, и в связи со «сливом» информации о якобы прослушке в его кабинете.
Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале и публикует фото ответа прокуратуры на его запрос. По словам нардепа, начато досудебное расследование по статьям о вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа и о разглашении данных досудебного следствия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2019 года Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ возбудить уголовное производство в отношении Романа Трубы. Истец, обратившийся в суд, утверждал, что тогда руководителем ГБР был закон при распределении бюджетных средств.
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