23.79 / 24.10 26.28 / 26.76
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Крыму железный забор едва не рухнул на поезд из России (фото)

13:56 13 января 2020 272
Забор на мосту в Крыму
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Крыму за три часа до прохождения поезда Севастополь — Санкт-Петербург, который начал незаконно курсировать между Россией и аннексированным ею украинским полуостровом в конце 2019 года, на железнодорожные пути рухнуло металлическое ограждение моста.

«В оккупированном Россией Крыму металлические ограждения автомобильного моста рухнули на ж/д пути в районе железнодорожной станции „Инкерман-1“. Обрушение произошло за 3 часа до прохождения на этом участке скрепного поезда Севастополь-Санкт-Петербург», — пишет блогер «Крымский бандеровец», разместивший в своем Twitter фоторепортаж с места ЧП.

Местные спасатели сообщают, что ограждение упало на пути в 13:20, а, согласно расписанию, российский поезд должен был проехать под мостом в районе 15:55. Обрушение произошло в минувшее воскресенье, 12 января.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», начальник российского поезда в Крым Александр Калеущенко опоздал на отправление из-за участия в торжествах — когда состав двинулся в путь, он все еще докладывал о первом рейсе пассажирского поезда в аннексированный Крым президенту РФ Владимиру Путину.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Деньги на погребение

Лучше не откладывать: в ПФУ разъяснили, в течение какого времени можно получить пенсию умершего пенсионера

машина

Пьяные сотрудники СТО в Киеве разбили Range Rover клиента (фото)

Старый Новый год

Старый Новый год 2020: красивые поздравления и открытки

Жених и невеста

Боец АТО обвенчался с любимой на киевском вокзале (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер