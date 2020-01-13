Украина

В Крыму железный забор едва не рухнул на поезд из России (фото)

В оккупированном Крыму за три часа до прохождения поезда Севастополь — Санкт-Петербург, который начал незаконно курсировать между Россией и аннексированным ею украинским полуостровом в конце 2019 года, на железнодорожные пути рухнуло металлическое ограждение моста.

«В оккупированном Россией Крыму металлические ограждения автомобильного моста рухнули на ж/д пути в районе железнодорожной станции „Инкерман-1“. Обрушение произошло за 3 часа до прохождения на этом участке скрепного поезда Севастополь-Санкт-Петербург», — пишет блогер «Крымский бандеровец», разместивший в своем Twitter фоторепортаж с места ЧП.

Местные спасатели сообщают, что ограждение упало на пути в 13:20, а, согласно расписанию, российский поезд должен был проехать под мостом в районе 15:55. Обрушение произошло в минувшее воскресенье, 12 января.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», начальник российского поезда в Крым Александр Калеущенко опоздал на отправление из-за участия в торжествах — когда состав двинулся в путь, он все еще докладывал о первом рейсе пассажирского поезда в аннексированный Крым президенту РФ Владимиру Путину.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter