Украина

По Крымскому мосту прошел первый пассажирский поезд: сеть насмешило «достижение» оккупантов (видео)

По мосту через Керченский пролив, железнодорожное движение по которому с нарушением международных норм открывал российский президент Владимир Путин, в аннексированный Крым прибыл первый пассажирский поезд из России.

«Скорый» поезд № 7 «Таврия» из Санкт-Петербурга находился в пути более 40 часов.

В сети уже вовсю шутят по поводу «крадущегося поезда».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина направила обращение в ООН из-за Крымского моста, а в Евросоюзе назвали запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив «еще одним шагом к изоляции Крыма от Украины». В свою очередь, в ООН заявили о необходимости соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины.

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