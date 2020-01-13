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Украина

Похолодает: синоптик рассказала, какими будут "крещенские морозы"

14:31 13 января 2020 868
зима
Инф. «ФАКТОВ»

После небольшого потепления на Старый Новый год, в Украине все же ожидается снижение температуры воздуха. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

«На 18−19 января, второй Сочельник и Крещение, когда традиционно и статистически приходят крепкие морозы, все же похолодание ожидается», — пишет она в Facebook.

Сильных морозов не будет, отмечает Диденко, но снижение температуры воздуха от +6 градусов до нуля, а ночью до 1−5 градусов будет.

14 января на Василия, в Украине без осадков. Антициклон Christian принесет в страну преимущественно сухую погоду. Только на Черниговщине и Сумщине пройдет небольшие дождь и мокрый снег.
Температура воздуха в Украине в течение дня составит + 1 + 7 градусов. Ветер предполагается юго-западный, слабый или умеренный.

В Киеве Старый Новый год будет теплым — ближайшей ночью около нуля, завтра днем ​​до + 3, + 4 градусов. Без осадков.

А вот Европе, считает Диденко, следует готовиться к непогоде. Мощный циклон Fenja принесет на западное побережье континента ураганные ветры с осадками.

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида объяснил, почему зима в Украине уже не может быть постоянно холодной при том, что лето всегда будет очень жарким.

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