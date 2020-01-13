- 15:48 Шестой женой бывшего мужа Кристины Орбакайте стала 18-летняя модель из Чечни
- 15:43 "Однажды в... Голливуде" лидирует по количеству номинаций на премию "Оскар"
- 15:38 Юрий Ериняк: Мир — это стабильность во всем
- 15:32 Главы МИД пяти стран встретятся в Лондоне, чтобы решить, как наказать Иран
- 15:26 Известный рестлер умер после тяжелой травмы головы: видео инцидента
- 15:24 Украинские дипломаты напомнили ведущей британской газете, чей Крым
- 15:15 Поздравления со Старым Новым годом 2020: открытки и лучшие пожелания
- 15:14 SkyUp изменил правила провоза багажа и ручной клади: что важно знать авиапассажирам
- 15:01 Под Одессой голыми руками поймали огромного сома
- 14:57 «Слуги народа» рассказали, кто может возглавить в Раде правовой комитет
- 14:44 В строениях инков камни во время землетрясения смещались, а потом становились на место, — Борис Андресюк
- 14:40 Под Киевом столкнулись три автомобиля: есть жертвы
Похолодает: синоптик рассказала, какими будут "крещенские морозы"
После небольшого потепления на Старый Новый год, в Украине все же ожидается снижение температуры воздуха. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
«На 18−19 января, второй Сочельник и Крещение, когда традиционно и статистически приходят крепкие морозы, все же похолодание ожидается», — пишет она в Facebook.
Сильных морозов не будет, отмечает Диденко, но снижение температуры воздуха от +6 градусов до нуля, а ночью до 1−5 градусов будет.
14 января на Василия, в Украине без осадков. Антициклон Christian принесет в страну преимущественно сухую погоду. Только на Черниговщине и Сумщине пройдет небольшие дождь и мокрый снег.
Температура воздуха в Украине в течение дня составит + 1 + 7 градусов. Ветер предполагается юго-западный, слабый или умеренный.
В Киеве Старый Новый год будет теплым — ближайшей ночью около нуля, завтра днем до + 3, + 4 градусов. Без осадков.
А вот Европе, считает Диденко, следует готовиться к непогоде. Мощный циклон Fenja принесет на западное побережье континента ураганные ветры с осадками.
Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида объяснил, почему зима в Украине уже не может быть постоянно холодной при том, что лето всегда будет очень жарким.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...