Похолодает: синоптик рассказала, какими будут "крещенские морозы"

Украина

После небольшого потепления на Старый Новый год, в Украине все же ожидается снижение температуры воздуха. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

«На 18−19 января, второй Сочельник и Крещение, когда традиционно и статистически приходят крепкие морозы, все же похолодание ожидается», — пишет она в Facebook.

Сильных морозов не будет, отмечает Диденко, но снижение температуры воздуха от +6 градусов до нуля, а ночью до 1−5 градусов будет.

14 января на Василия, в Украине без осадков. Антициклон Christian принесет в страну преимущественно сухую погоду. Только на Черниговщине и Сумщине пройдет небольшие дождь и мокрый снег.

Температура воздуха в Украине в течение дня составит + 1 + 7 градусов. Ветер предполагается юго-западный, слабый или умеренный.

В Киеве Старый Новый год будет теплым — ближайшей ночью около нуля, завтра днем ​​до + 3, + 4 градусов. Без осадков.

А вот Европе, считает Диденко, следует готовиться к непогоде. Мощный циклон Fenja принесет на западное побережье континента ураганные ветры с осадками.

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида объяснил, почему зима в Украине уже не может быть постоянно холодной при том, что лето всегда будет очень жарким.



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