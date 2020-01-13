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Происшествия

В Украине от гриппа умерла роженица: ребенка удалось спасти

14:32 13 января 2020 486
Младенец
Инф. «ФАКТОВ»

После смерти 31 декабря 2019 года пациента, болевшего гриппом, в Центре здоровья граждан подтвердили информацию о еще одном смертельном случае, связанном с этим заболеванием.

Женщина, будучи беременной, заболела гриппом и попала в больницу с осложнением. «31-летняя женщина заболела 24 декабря. 31 декабря в связи с отслоением плаценты ей провели кесарево сечение. 3 января она умерла. По результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А не субтипированный», — сообщили в Центре и добавили, что ребенка удалось спасти.

Новорожденного в понедельник, 13 января, перевели из отделения реанимации в отделение для недоношенных детей. «С начала эпидемиологического сезона, с октября 2019 года, зафиксировано уже три летальных случая в результате заболевания гриппом», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в украинском Минздраве прогнозируют, что волны подъема заболеваемости гриппом будут в конце января — начале февраля, с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.

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