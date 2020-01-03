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В последний день 2019 года в Украине зафиксировали случай смерти от гриппа
Во вторник, 31 декабря 2019 года, в Украине умер один из заболевших гриппом. Чтобы предотвратить подобные случаи, в Киеве была организована бесплатная экспресс-диагностика.
Центр общественного здоровья Украины сообщает в Facebook, что скончавшийся мужчина входил в группу медицинского риска и заболел 20 декабря 2019 года. Лабораторные исследования установили у него вирус гриппа типа А. Несмотря на реанимационные мероприятия, пациент умер.
С начала эпидсезона уже госпитализировано 53 527 человек, из них 79% — это дети. Лучшей профилактикой гриппа считается ежегодная вакцинация — с октября 2019 года против гриппа вакцинировано 227 417 человек.
При первых симптомах необходимо обязательно обращаться к семейному врачу, так как самолечение может нанести вред здоровью.
Ранее сообщалось, что врачи предупредили, когда эпидемия гриппа достигнет пика.
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