Нынешняя эпидемия гриппа може стать очень тяжелой: когда ждать роста заболеваемости

Здоровье и медицина

По словам американских экспертов, эпидемия гриппа в нынешнем сезоне будет тяжелее, чем те, которые случались за последние 15 лет. К тому же распространение вирусов определенных штаммов началось на несколько месяцев раньше, чем обычно. Есть вероятность, что сезон гриппа достигнет своего пика в этом месяце, что необычно рано.

Те вирусы гриппа, которые циркулировали в марте-апреле, сейчас атакуют жителей южных штатов США. В стране уже зарегистрировано 1,7 миллиона случаев заболевания гриппом, 16 тысяч человек госпитализировано, 900 умерло. Среди наиболее ярких симптомов заболевания — лихорадка, рвота и диарея.

Следует вспомнить, что в прошлом году вирус «Сингапур» натворил беды в Америке. Из-за того, что он не вошел в состав прошлогодней американской вакцины, от гриппа в США умерли 80 тысяч человек, в том числе привитых. Но, по словам специалистов, в нынешнем сезоне гораздо опаснее новые штаммы.

В Украине также выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. По сообщению Минздрава, с начала эпидемического сезона было госпитализировано 35 732 человека, 80 процентов из них — дети. Летальных случаев от гриппа и его осложнений не было.

В эпидемическом сезоне 2019—2020, по прогнозам Минздрава, гриппом заболеют от 4,8 до 6,7 миллиона человек. Ожидаются две волны подъема заболеваемости: в декабре и в конце января — начале февраля, с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.

— По прогнозам, ожидаем два новых вируса гриппа — А/Канзас (H3N2) и А/Брисбен (H1N1), которых раньше на территории Украины не было, — рассказывала «ФАКТАМ» ранее вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко. — Коварство гриппа в его непредсказуемости. И утверждать, что канзасский штамм точно дойдет к нам, трудно. Ведь в прошлом году новый вирус В/Колорадо, который циркулировал в ряде стран, Украину обошел стороной. Ждем его уже в этом сезоне.

А вирус «Брисбен» — это потомок печально известного пандемического гриппа (в народе его называют свиным). Хотя он и отличается от своего старшего брата из Мичигана, который был в прошлом сезоне, но имеет с ним много общего. У того, кто встретился с этим штаммом или был привит, некоторый уровень защиты сохранился. Еще одного вируса — «Пхукета» — не стоит сильно бояться: он «гостит» у нас уже несколько лет и многие с ним знакомы.

Самая надежная защита от гриппа — вакцинация, предупреждают специалисты. Еще не поздно сделать прививку.

Симптомы гриппа Резкое повышение температуры до 38,5 градуса и выше.

Сильная головная боль.

Ломота в суставах, боли в мышцах.

Невероятная слабость, человек с трудом держится на ногах, хочется прилечь.

Насморк и кашель присоединяются лишь на второй-третий день.

Напомним, в Украине обновили перечень противопоказаний к вакцинации: что важно знать.



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