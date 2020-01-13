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«Слуги народа» рассказали, кто может возглавить в Раде правовой комитет
По словам первого заместителя председателя фракции «Слуга народа» Александра Корниенко, его политсила выдвинула на пост главы комитета по вопросам правовой политики кандидатуру Андрея Костина. Ранее глава комитета по соцполитике объяснила, почему Украина платит пенсии жителям ОРДЛО.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», 13 января Александр Корниенко заявил на брифинге в здании Верховной Рады, что до конца этой недели фракция может также утвердить кандидатуру главы комитета по внешней политике.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде отклонить законопроект, который предусматривает возможность женщинам выходить на пенсию в 55 лет. Причина рекомендации — необходимость внедрять стандарты, обеспечивающие гендерное равенство.
Фото: 112.ua
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