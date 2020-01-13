23.80 / 24.12 26.29 / 26.77
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

«Слуги народа» рассказали, кто может возглавить в Раде правовой комитет

14:57 13 января 2020 122
Верховная Рада
Инф. «ФАКТОВ»

По словам первого заместителя председателя фракции «Слуга народа» Александра Корниенко, его политсила выдвинула на пост главы комитета по вопросам правовой политики кандидатуру Андрея Костина. Ранее глава комитета по соцполитике объяснила, почему Украина платит пенсии жителям ОРДЛО.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», 13 января Александр Корниенко заявил на брифинге в здании Верховной Рады, что до конца этой недели фракция может также утвердить кандидатуру главы комитета по внешней политике.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде отклонить законопроект, который предусматривает возможность женщинам выходить на пенсию в 55 лет. Причина рекомендации — необходимость внедрять стандарты, обеспечивающие гендерное равенство.

Фото: 112.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Деньги на погребение

Лучше не откладывать: в ПФУ разъяснили, в течение какого времени можно получить пенсию умершего пенсионера

Старый Новый год

Старый Новый год 2020: красивые поздравления и открытки

машина

Пьяные сотрудники СТО в Киеве разбили Range Rover клиента (фото)

Надя Дорофеева

Просто бомба: Надя Дорофеева показала роскошную фигуру в бикини (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер