Рухани подставили: у президента Ирана заявили, что военные скрыли правду о сбитом «Боинге»

Украина

Представитель правительства Ирана Али Раби заявил, что после авиакатастрофы рейса МАУ «соответствующие уполномоченные должностные лица» убедили президента Хасана Рухани, будто бы украинский самолет никто не сбивал.

«Нас обвинили во лжи и сокрытии информации, но на самом деле все было не так. То, что я заявлял вечером в четверг, было основано на наблюдениях, касающихся широкомасштабной психологической войны, которую ведут против иранского народа Соединенные Штаты, и информации, которая была в администрации, что причиной этого несчастного случае не была ракета», — отметил Раби на пресс-конференции.

Он утверждает, что военное командование до полуночи с 9 на 10 января не сообщало правду администрации президента Рухани. В итоге сам президент не знал о реальном положении до полудня 10 января, когда созвал Верховной национальный совет безопасности. После этого заседания генеральный штаб Вооруженных сил Ирана взял на себя ответственность за трагедию с самолетом.

«К сожалению, задержка и невозможность своевременно распространить информацию относительно несчастного случая нанесла непоправимый вред нашему социальному капиталу», — признал Раби.

Ранее сообщалось, что в Лондоне встретятся главы МИД пяти стран — обсудят меры воздействия к Ирану за сбитый самолет.

Фото Iranian_RCS/Twitter

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