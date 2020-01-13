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Украина

СМИ воссоздали роковой полет сбитого в Иране украинского "Боинга" (видео)

7:51 13 января 2020 117
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Смертельный полет украинского самолета МАУ, который сбили иранские силы ПВО, в результате погибли все 176 человек, находящиеся на борту, воссоздали журналисты издания The New York Times.

Видео семи минут полета рейса PS752, следовавшего маршрутом Тегеран-Киев (Борисполь), размещено на сайте СМИ, передает ТСН.

Отдел The New York Times, который занимается расследованиями по открытым данным, детально проанализировал и поэтапно воспроизвел события того дня.

Как известно, ночью 8 января Иран запустил несколько баллистических ракет по американским военным объектам в Ираке. Это была месть иранцев за убийство генерала Касема Сулеймани. После этой атаки силы противовоздушной обороны Ирана были в полной боевой готовности. Они ожидали возможный ответ со стороны США.

Украинский борт рейса PS752 авиакомпании МАУ взлетел в 6:12 по местному времени (4:42 по Киеву). Он летел как обычно, следуя северо-западному направлению. За 3 минуты полета лайнер набрал высоту 2,4 км. К этому времени самолет отражается на радарах, а все транспондеры передают сигнал.

Как выяснили расследователи, около 6:14 по местному времени (4:44 по Киеву) электронные системы перестают работать и самолет передает последний сигнал. До сих пор неизвестно, почему это произошло. Однако самолет продолжает лететь и через несколько секунд у него попадает ракета. Этот момент зафиксирован на одном из видео с места происшествия. На нем видно ракету, которая попадает в самолет, после чего он загорается.

Всего в нескольких километрах от места попадания ракеты расположены несколько секретных военных баз Ирана, на которых расположены противовоздушные системы. Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала запуск ракеты около 6:15 по местному времени (4:45 по Киеву). За несколько секунд она попадает в самолет.
Командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции заявил, что оператор системы ПВО воспринял пассажирский самолет с крылатую ракету.

Несмотря на попадание самолет продолжал лететь несколько минут. Точно неизвестно, какими были его дальнейшие движения. Борт упал в 16 километрах от места последнего сигнала.
Есть информация, что самолет развернулся в сторону аэропорта. Около 6:19 по местному времени (4:49 по Киеву) очевидцы сняли самолет, который постепенно уменьшался. Вероятно, на борту самолета произошел второй взрыв буквально перед ударом о землю.

Обломки самолета разбросало на расстоянии около 457 метров. Еще дальше от места падения были найдены обломки хвоста и шасси самолета. Также на месте происшествия было найдено много личных вещей пассажиров: детские игрушки, одежда, фотоальбомы.

Иран признал свою вину, заявив о «человеческой ошибке» в период высокой напряженности.

Напомним, в сети появилась версия, что сбитый «Боинг» был предупреждением президенту Зеленскому.



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