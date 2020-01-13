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Украина

Главы МИД пяти стран встретятся в Лондоне, чтобы решить, как наказать Иран

15:32 13 января 2020 93
Авиакатастрофа в Иране
Инф. «ФАКТОВ»

Министры иностранных дел пяти стран, чьи граждане погибли во время авиакатастрофы в Иране «Боинга» Международных авиалиний Украины, проведут встречу в Лондоне.

Как передает «РБК-Украина» со ссылкой на CNN, главы внешнеполитических ведомств обсудят совместные действия по привлечению к ответственности виновных в трагедии.

«Мы договоримся, как наши страны будут действовать отдельно, и совместно, какие шаги были предприняты для привлечения виновных к ответственности и как мы можем помочь пострадавшим семьям», — цитирует издание министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

Также сообщается, что встреча в Лондоне запланирована через два дня, и что в авиакатастрофе погибли граждане Украины, Великобритании, Швеции, Канады и Германии, Ирана и Афганистана.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами публично принес извинения за катастрофу украинского самолета МАУ, который сбили иранские силы ПВО.

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