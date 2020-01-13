Общество и люди

День Василия: яркие открытки и душевные поздравления с именинами

14 января украинцы поздравляют друг друга со Старым Новым годом, а Василиев еще и с именинами.

«ФАКТЫ» собрали душевные поздравления и открытки для именинников.

Василий, сегодня я тебя поздравляю с радостным и светлым днем, с Днем твоего ангела-хранителя. Пусть твой хранитель всегда тебя оберегает от невзгод и завистливых глаз, пусть будет твоя душа всегда наполнена большой любовью и счастьем.

***

Дорогой мой Василий! Искренне поздравляю тебя с красивым праздником — Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.

***

С именинами, Василий!

Счастья, мира и добра!

Поскорее собирайся —

Отмечать давно пора!

Ты таким же оставайся

Настоящим, как всегда!

Только чаще улыбайся,

Пусть уйдет навек беда!

***

Василий — это царь с харизмой бесконечной,

Вы — уважаемый в народе человек!

Пусть ангел Вас хранит на небе вечность,

А Бог пусть в жизни помогает целый век.

***

Василий — царская душа!

Сегодня Вас мы поздравляем

И счастья, радости желаем,

Почтительно и не дыша.

***

С Днем ангела! Пусть крылья счастья

На всех парах тебя несут

К вершинам светлым и прекрасным,

Где лишь любовь и радость ждут!

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