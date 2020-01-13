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Общество и люди

День Василия: яркие открытки и душевные поздравления с именинами

6:57 14 января 2020 56
День ангела Василия
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

14 января украинцы поздравляют друг друга со Старым Новым годом, а Василиев еще и с именинами.

«ФАКТЫ» собрали душевные поздравления и открытки для именинников.

День Василия

Василий, сегодня я тебя поздравляю с радостным и светлым днем, с Днем твоего ангела-хранителя. Пусть твой хранитель всегда тебя оберегает от невзгод и завистливых глаз, пусть будет твоя душа всегда наполнена большой любовью и счастьем.

День Василия

***
Дорогой мой Василий! Искренне поздравляю тебя с красивым праздником — Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.

***
С именинами, Василий!
Счастья, мира и добра!
Поскорее собирайся —
Отмечать давно пора!
Ты таким же оставайся
Настоящим, как всегда!
Только чаще улыбайся,
Пусть уйдет навек беда!

День Василия

***
Василий — это царь с харизмой бесконечной,
Вы — уважаемый в народе человек!
Пусть ангел Вас хранит на небе вечность,
А Бог пусть в жизни помогает целый век.

День Василия

***
Василий — царская душа!
Сегодня Вас мы поздравляем
И счастья, радости желаем,
Почтительно и не дыша.

День Василия

***
С Днем ангела! Пусть крылья счастья
На всех парах тебя несут
К вершинам светлым и прекрасным,
Где лишь любовь и радость ждут!

Предлагаем вам посмотреть еще больше поздравлений для Василиев.

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