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Старый Новый год 2020: яркие открытки и душевные поздравления
Старый Новый год — это прекрасный повод собраться с родственниками и друзьями, поздравить друг друга.
«ФАКТЫ» сделали для вас подборку открыток и поздравлений.
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Приходит Старый Новый год,
Он много тайн в себе несет.
Задумайтесь вы о былом
Да позабудьте о плохом.
Раскройте душу счастью, свету,
А лучше повода и нету,
Ведь новый наступает год,
Он с нового листа начнёт.
Красивой жизни вам, успеха,
Радости, поводов для смеха.
У всех нас праздник, он — утеха!
***
Старый Новый лучший год
Пусть вам радость принесет.
Все, что нынче не сбылось,
Чтобы в будущем моглось.
Радости, тепла, надежды,
Лучше жить, чем жили прежде.
И финансовой свободы.
Вас со Старым Новым годом!
***
Провожали, провожали,
А он снова тут как тут.
Старый Новый год-проказник,
Проложил в дома маршрут.
С Новым годом поздравляем
И желаем вам любви,
Безграничного везения,
Крепкой, радостной семьи,
Волшебства, здоровья, смеха
И нескучных вечеров.
Пусть же новый год исполнит
Все желания из снов.
***
Со Старым Новым годом!
Чтоб все мечты сбывались,
Чтоб дома и в работе
Все славно удавалось!
Душа от счастья пела
И кошелек был полон,
Чтобы любое дело —
И по плечу, и с толком!
Друзья чтобы ценили,
Коллеги уважали,
Любимые — любили,
А дети — обожали!
***
Попрошу у неба
Для тебя я счастья.
Пусть оно сияет
Ярко и прекрасно.
Пусть тебя святые
Бережно хранят.
Пусть дела любые
Все идут на лад.
Новый год, хоть старый,
Постучался к нам.
Мы его посадим
К дорогим гостям.
На столе пусть — вкусно,
А в душе — светло,
В кошельке — не пусто,
В доме пусть — тепло.
Напомним, что 14 января в Украине посевают. Тексты лучших посевалок читайте здесь.
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