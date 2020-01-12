Старый Новый год 2020: яркие открытки и душевные поздравления

Общество и люди

Старый Новый год — это прекрасный повод собраться с родственниками и друзьями, поздравить друг друга.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку открыток и поздравлений.

Читайте также: Красивые щедривки для детей

Приходит Старый Новый год,

Он много тайн в себе несет.

Задумайтесь вы о былом

Да позабудьте о плохом.

Раскройте душу счастью, свету,

А лучше повода и нету,

Ведь новый наступает год,

Он с нового листа начнёт.

Красивой жизни вам, успеха,

Радости, поводов для смеха.

У всех нас праздник, он — утеха!

***

Старый Новый лучший год

Пусть вам радость принесет.

Все, что нынче не сбылось,

Чтобы в будущем моглось.

Радости, тепла, надежды,

Лучше жить, чем жили прежде.

И финансовой свободы.

Вас со Старым Новым годом!



***

Провожали, провожали,

А он снова тут как тут.

Старый Новый год-проказник,

Проложил в дома маршрут.

С Новым годом поздравляем

И желаем вам любви,

Безграничного везения,

Крепкой, радостной семьи,

Волшебства, здоровья, смеха

И нескучных вечеров.

Пусть же новый год исполнит

Все желания из снов.

***

Со Старым Новым годом!

Чтоб все мечты сбывались,

Чтоб дома и в работе

Все славно удавалось!

Душа от счастья пела

И кошелек был полон,

Чтобы любое дело —

И по плечу, и с толком!

Друзья чтобы ценили,

Коллеги уважали,

Любимые — любили,

А дети — обожали!

***

Попрошу у неба

Для тебя я счастья.

Пусть оно сияет

Ярко и прекрасно.

Пусть тебя святые

Бережно хранят.

Пусть дела любые

Все идут на лад.

Новый год, хоть старый,

Постучался к нам.

Мы его посадим

К дорогим гостям.

На столе пусть — вкусно,

А в душе — светло,

В кошельке — не пусто,

В доме пусть — тепло.

Напомним, что 14 января в Украине посевают. Тексты лучших посевалок читайте здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter