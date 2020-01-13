День святого Василия: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

14 января много праздников — Старый Новый год 2020, Обрезание Господне и Васильев день, название которого происходит от имени святого Василия Великого. Именно в этот день большинство Василиев празднуют свои именины.

«ФАКТЫ» собрали красивые открытки и поздравления с праздником.

Накрывай на стол скорее,

Ведь пришел Васильев день,

Петь колядки, веселиться

Пусть тебе не будет лень.

От души я пожелаю

Мира всей семье твоей,

Стать богаче, здоровее,

Позитивней и мудрей.

Пусть все сбудутся желания,

В доме радость пусть живет

И от счастья непременно

Сердце пусть твое поет.

***

Поздравляю с Васильевым днем. От души хочу пожелать нарядной, сытной, веселой, доброй, радостной, красивой, долгой, счастливой жизни. Пусть на душе всегда будет праздник, пусть в доме будет достаток и уют, пусть в семье царит лад и любовь, пусть этот день выметет со двора все лихое и наметет все хорошее.

***

Дорогой ты наш Василий,

Обнимаем крепко, сильно,

Поздравления прими

В эти праздничные дни.

Счастлив будь, здоров, конечно,

Чтоб любовь была навечно,

Чтоб желания сбылись

И стала радостною жизнь.



***

Поздравить Васю повод самый лучший,

День именин его, День Ангела пришел.

Зажги свечу, чтобы исчезли тучи,

В честь праздника пирог поставь на стол.

Желаю я, чтоб все легко давалось,

Чтоб все дела Господь благословил,

Чтоб все желанья поскорее исполнялись,

Чтоб много лет жил в счастье и в любви.

Поздравления з именинами Василия на украинском языке

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Василя,

Прийми привітання!!!



***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

Напомним, что 14 января в Украине посевают. Мы уже публиковали тексты лучших посевалок.

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