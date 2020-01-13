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День святого Василия: красивые поздравления и открытки
14 января много праздников — Старый Новый год 2020, Обрезание Господне и Васильев день, название которого происходит от имени святого Василия Великого. Именно в этот день большинство Василиев празднуют свои именины.
«ФАКТЫ» собрали красивые открытки и поздравления с праздником.
Накрывай на стол скорее,
Ведь пришел Васильев день,
Петь колядки, веселиться
Пусть тебе не будет лень.
От души я пожелаю
Мира всей семье твоей,
Стать богаче, здоровее,
Позитивней и мудрей.
Пусть все сбудутся желания,
В доме радость пусть живет
И от счастья непременно
Сердце пусть твое поет.
***
Поздравляю с Васильевым днем. От души хочу пожелать нарядной, сытной, веселой, доброй, радостной, красивой, долгой, счастливой жизни. Пусть на душе всегда будет праздник, пусть в доме будет достаток и уют, пусть в семье царит лад и любовь, пусть этот день выметет со двора все лихое и наметет все хорошее.
***
Дорогой ты наш Василий,
Обнимаем крепко, сильно,
Поздравления прими
В эти праздничные дни.
Счастлив будь, здоров, конечно,
Чтоб любовь была навечно,
Чтоб желания сбылись
И стала радостною жизнь.
***
Поздравить Васю повод самый лучший,
День именин его, День Ангела пришел.
Зажги свечу, чтобы исчезли тучи,
В честь праздника пирог поставь на стол.
Желаю я, чтоб все легко давалось,
Чтоб все дела Господь благословил,
Чтоб все желанья поскорее исполнялись,
Чтоб много лет жил в счастье и в любви.
Поздравления з именинами Василия на украинском языке
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Василя,
Прийми привітання!!!
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
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