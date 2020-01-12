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Из-за наводнения в аэропорту Дубая отменены десятки рейсов: впечатляющее видео

11:53 12 января 2020 832
Из-за наводнения в аэропорту Дубая отменены десятки рейсов: впечатляющее видео
Инф. «ФАКТОВ»

Объединенные Арабские Эмираты переживают необычное для этих мест погодное явление — накрывший страну мощный циклон привел к затоплению взлетных полос международного аэропорта Дубая. Напомним, в январе 2019 года разрушительный торнадо прошелся по аэропорту курортной Антальи.

Десятки рейсов задерживаются как на вылет, так и на прилет.

В официальном заявлении аэропорта говорится о возможности сохранения кризисной ситуации и в течение следующих суток.

В сети появилось видео из залитого водой аэропорта.

Напомним, в декабре сильные дожди на 5 дней заблокировали работу Одесского международного аэропорта.
А 31 декабря наводнения и оползни привели к гибели более 20 человек в столице Индонезии Джакарте.

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