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Из-за наводнения в аэропорту Дубая отменены десятки рейсов: впечатляющее видео
Объединенные Арабские Эмираты переживают необычное для этих мест погодное явление — накрывший страну мощный циклон привел к затоплению взлетных полос международного аэропорта Дубая. Напомним, в январе 2019 года разрушительный торнадо прошелся по аэропорту курортной Антальи.
Десятки рейсов задерживаются как на вылет, так и на прилет.
В официальном заявлении аэропорта говорится о возможности сохранения кризисной ситуации и в течение следующих суток.
В сети появилось видео из залитого водой аэропорта.
Напомним, в декабре сильные дожди на 5 дней заблокировали работу Одесского международного аэропорта.
А 31 декабря наводнения и оползни привели к гибели более 20 человек в столице Индонезии Джакарте.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.