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ЕС меняет правила въезда для украинцев: что важно знать
Несмотря на наличие у Украины безвизового режима со многими странами мира, правила поездок для наших сограждан в Европейский союз будут с 2021 года изменены.
Об этом говорится в сообщении Миссии Украины в Европейском союзе (ЕС) на ее странице в Facebook.
В Миссии поясняют, что изменения связаны с тем, что с будущего года будет действовать Европейская информационная система авторизации путешествий (ETIAS).
Также в Миссии приводят 5 фактов, которые необходимо знать о безвизовых поездках в ЕС с 2021 года:
1. С 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран (то есть с 2021 года эти изменения коснутся не только Украины, но и, например, граждан Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии).
2. Инициатива по созданию ETIAS возникла еще в апреле 2016 года в рамках подготовки Еврокомиссией предложений по усилению безопасности на внешних границах ЕС. Осенью 2018 года ЕС одобрил необходимые законодательные решения о системе ETIAS, которая будет распространяться на граждан третьих стран, пользующихся правом безвизового въезда на территорию Евросоюза.
3. Как это будет работать: с 2021 года перед поездкой в государства-члены ЕС гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку путем подачи онлайн-заявки.
Выдача авторизации на путешествие будет занимать несколько минут в случае отсутствия оговорок в правоохранительных органов ЕС или элементов, которые требуют дальнейшего изучения.
За каждое обращение заявитель должен будет уплатить комиссию в размере 7 евро (для лиц, моложе 18 и старше 70 лет — бесплатно). Авторизация будет действительна в течение 3 лет или до окончания срока действия проездного документа, зарегистрированного при подаче заявки.
4. Важно понимать, что Европейская информационная система авторизации путешествий не является аналогом визовой системы. Речь идет лишь о простом разрешении до поездки. В случае отказа во въезде через ETIAS, лицо будет иметь право подать апелляцию на решение системы.
5. Предварительная авторизация позволит ЕС заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную/безопасную угрозу и значительно повысит безопасность внешних границ блока. Новая система также позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы, ведь путешественники будут знать заранее, нет ли у государств-членов ЕС оговорок относительно их поездки.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что европейский вектор страны является правильным и Украина будет продолжать двигаться в этом направлении. По словам топ-чиновника, одна из задач, которая стоит перед украинским правительством, — обновление Соглашения об ассоциации между Украиной Евросоюзом, которое должно состояться в 2021 году.
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«Люди кричали и запрыгивали в продуктовые тележки»: очевидцы рассказали подробности ЧП в Ocean Plaza
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!