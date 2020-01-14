Крушение самолета МАУ: эксперты идентифицировали первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе

Украина

Украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего возле Тегерана 8 января после попадания иранской ракеты в самолет МАУ.

Об этом со ссылкой на источники передает ТСН.

По информации источников, удалось идентифицировать тело одного из пилотов.

Согласно сообщению, на помощь украинцам прилетели канадские Авиаэксперты. Специалистов по ДНК-анализа в канадской группе нет, но при необходимости они также могут прибыть в Иран.

Канадцы утверждают, что среди погибших всего 57 граждан Канады. Среди них есть люди с двойным гражданством, поэтому количество жертв Канады и Ирана все время отличалась.

Украинские эксперты планируют ща на этой неделе идентифицировать тела всех 11 граждан Украины, чтобы забрать их на родину. Именно для этого в аэропорту Тегерана остался самолет. Между тем основная группа украинских спасателей, которые собирали обломки, уже добрались из Тегерана в Баку. Во вторник они планируют вернуться в Киев.

Напомним, что 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании «Международные авиалинии Украины», погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета. Командующий ВВС и военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции, бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде взял на себя ответственность за сбитие украинского самолета. Он заявил, что оператор иранской системы противовоздушной обороны ошибочно принял самолет МАУ за «крылатую ракету». Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.

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