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Пенсионная катастрофа: стало известно, почему половина работающих украинцев останется без выплат
В связи с проведением в стране пенсионной реформы и изменениями в законодательстве через восемь лет в Украине только половина граждан сможет выйти на пенсию в 60 лет. Остальным, согласно подсчетам Минсоцполитики, придется работать до 63 и 65 лет.
Такие прогнозы в первую очередь касаются тех, кому сейчас около 30−40 лет и кто все еще не спешит зарабатывать стаж, пишет «Обозреватель».
Причины для этого лежат на поверхности: очень плохая демографическая ситуация.
Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения. Уже в 2050-м население сократится на 28%, при этом каждый третий будет старше 60 лет. Ни одна пенсионная система такой расклад не выдержит — работающие просто не смогут содержать такую армию пенсионеров.
Кроме того, ежегодно ухудшается ситуация со стажем: перекос произошел еще в 80-х, с того момента стаж 60-летних украинцев постепенно сокращается.
А с 2004-го, когда ввели новые правила (в том числе перестали засчитывать в стаж учебу после школы), ситуация обострилась еще больше. Также государство решило не платить за студентов. А если с магистратурой учеба в высшем учебном заведении может занимать 5−6 лет, заработать на пенсию становится еще сложнее.
Не меньшая проблема — то, что украинцы работают неофициально, трудятся «фрилансерами», ездят на сезонные заработки и мало беспокоятся о своем будущем. Уже сейчас такая ситуация привела к огромному дефициту в Пенсионном фонде. Собранных с работающих взносов не хватает.
Поэтому для выхода на пенсию в 60 лет нужно
работать официально как минимум 35 лет; получать «белую» зарплату, или же докупать стаж.
В 2020-м один год «стоит» 24,9 тыс. грн. Покупать стаж выгодно только тем, кто заработал на пенсию выше 2 тыс. грн. Если, к примеру, не хватает пять лет, придется заплатить сразу 124,6 тыс. грн.
Есть еще один вариант — добровольно платить ЕСВ ежемесячно еще до того, как исполнилось 60 лет. Тогда размер платежа составит 22% минимальной зарплаты, то есть всего 1039 грн.
Поэтому чтобы не стать жертвой «пенсионной катастрофы», нынешним 30-ти и 40-летним, кто работает неофициально, нужно настаивать на оформлении или искать легальную работу.
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* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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