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«Наконец-то нормальное фото!»: Волочкову похвалили за трогательный снимок с дочкой

6:55 14 января 2020 55
Анастасия Волочкова
Инф. «ФАКТОВ»

В то время пока экс-прима Большого Анастасия Волочкова отдыхает с возлюбленным на острове Самуи в Таиланде и развлекается шпагатами на белой яхте, ее дочь Ариадна (Ариша) отправилась на каникулы в Финляндию со своим отцом и его новой семьей.

Но, видимо, девочка сильно соскучилась по маме и выложила в соцсетях своё детское фото с ней.

Увидев его, Волочкова, в свою очередь, опубликовала его в своём личном блоге.

«Ариша прислала наше фото. Какие же мы милашки, правда? Я так люблю такие трогательные и тёплые фото. Ариша разместила его», — написала в комментарии Анастасия.

Реакция пользователей получилась неоднозначной. С одной стороны, подписчики восхитились красотой молодой Волочковой и трогательной внешности её малышки-дочери. Но с другой — резко раскритиковали за то, что балерина променяла дочь на мужчину, и теперь девочка таким способом пытается обратить на себя внимание.

«Дочка уже не выдержала и решила напомнить о себе «мама узбагойся», «Ребенок должен жить и расти с мамой, а не присылать фото!», «Очень жаль, Настенька, что дочка сейчас не с вами… Я не про Таиланд… И нет рядом по-настоящему родного и близкого человека… Желаю вам всё это обрести и не размениваться на химер», — написали фанаты.

Напомним, дочь Ариадна родилась у Волочковой и её бывшего супруга Игоря Вдовина 23 сентября 2005 года. Спустя год после рождения девочки пара объявила о разводе. Правда, до сих пор поддерживает дружеские отношения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дочь Волочковой вышла в свет с любовницей отца и затмила ее на красной дорожке.

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