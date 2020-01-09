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Стеснение пропало: Волочкова показала голую грудь

4:30 9 января 2020 34
Анастасия Волочкова
Инф. «ФАКТОВ»

Экс-прима Большого Анастасия Волочкова, показавшая недавно своего нового возлюбленного, похоже, набралась благодаря ему новых «душевных» сил и уже может позволить себе поступки, на которые не решалась прежде.

Так, вчера, в среду вечером она опубликовала новое фото с отдыха, на котором снова блистает в микро-бикини, только теперь верхняя «ленточка» купальника отсутствует, обнажая упругую грудь.

«Кому не спится. Когда недолюбленные тети пытаются сказать мне, что я плохая. Пусть они сами свои телеса приведут в состояние сексуальное. Чтобы их мужчины думали только о них. А я за всех в океане отдохну. И на шпагат всех научу сесть грациозный. Только мне для этого потребовалось лет шесть ежедневного труда», — напомнила балерина всем недоброжелателям в посте.

Напомним, что Настя настойчиво обнажалась на курорте: сначала она оголила ягодицы, затем едва не выставила на показ срамное место, после чего кокетливо пыталась втиснуться в купальник детского размера.

Часть поклонников радостно приветствовали ее новый образ: «Классная фотка, отличный фотограф», «Зачем закрыла руками такую красоту?»

В то же время большинство фолловеров были к ней более строгими: «Самолёт разбился, горе… А эта про телеса сексуальные…», «Да не надо за нас отдыхать, мы и сами отдыхать умеем! Отдыхайте для себя, а не для подписчиков», «Странное строение грудной клетки», «Вы сексуальные тела видели вообще? Кто Вам сказал, что Ваше, сексуальное», «Только и можешь, что голую задницу показать. Плесецкая бы не унижалась до такого за лайки».

Тем не менее, пост собрал за восемь часов 25 тысяч лайков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анастасия Волочкова выгнала из дома дочь-подростка из-за любовника.

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