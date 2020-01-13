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Первые итоги королевского саммита: Елизавета II сожалеет, но разрешает Гарри и Меган жить в Канаде

19:43 13 января 2020 744
Королева Елизавета
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Во дворце Сандрингем в графстве Норфолк завершился семейный саммит, созванный британской королевой Елизаветой в связи с решением ее внука принца Гарри и его жены Меган Маркл сложить с себя королевские полномочия. После продлившихся несколько часов переговоров, в которых принимали личное участие Елизавета II, принцы Чарльз, Уильям и Гарри (а также, дистанционно, Меган, которая сейчас находится в Канаде вместе со своим сыном Арчи), Букингемский дворец обнародовал первое официальное заявление Ее Величества. В нем королева фактически выражает сожаление о том, что Меган и Гарри решили идти своим путем, но дает им на это свое разрешение.

«Сегодня моя семья провела очень конструктивную дискуссию касательно будущего моего внука и его семьи. Я и моя семья полностью поддерживаем решение Гарри и Меган наладить новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы предпочли бы, чтобы они оставались полноценными работающими членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, как семья, оставаясь при этом ценной частью моей семьи», — говорится в заявлении.

Королева также отметила, что Гарри и Меган дали понять, что не будут претендовать на финансирование со стороны публики. И пояснила, что им предстоит «переходный период», в ходе которого Сассексы будут проводить время в Канаде и в Великобритании. Подчеркивается также, что это сложные вопросы, которые требуют дальнейшей проработки. И что Елизавета просит, чтобы окончательные решения были приняты в ближайшие дни.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что именно обсуждалось на семейном саммите в Сандрингеме.

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