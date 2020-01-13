Семейный саммит у Елизаветы II: что обсуждают члены королевской семьи (фото)

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В понедельник, 13 января, королева Великобритании Елизавета II созывает экстренный семейный саммит в своем норфолкском дворце Сандрингем, где она сейчас проводит свой зимний отпуск. В семейном совете примет участие наследный принц Чарльз. Он прибыл в Сандрингем сразу по возвращении из Омана, куда ездил на встречу с новым султаном страны. Приедут также его сыновья — принц Уильям и принц Гарри. Будет присутствовать также личный секретарь Ее Величества сэр Эдвард Янг. По предварительным данным в переговорах будет дистанционно участвовать и Меган Маркл, которая сейчас находится в Канаде. А вот 98-летний супруг королевы принц Филипп на встречу не явится. По данным прессы, он в совершеннейшей ярости и обвиняет своего внука Гарри и его жену в неуважении к королеве.

На повестке дня стоят вопросы, связанные с будущим Гарри и его супруги, которые объявили о том, что слагают с себя королевские полномочия и будут жить своей собственной жизнью. При этом шокированные этим решением бабушка и отец просили Гарри не спешить публиковать это заявление прежде, чем проработают все детали «ухода» из королевской семьи. Теперь, задним числом, члены королевской семьи будут срочно пытаться планировать будущее герцога и герцогини Сассекских. Они уже предупредили Гарри, что их «отречение» — не такой уж легкий процесс, как ему кажется.

Издание Daily Mail сообщает, что прежде всего семья обсудит источники дохода Сассексов, который хотят отказаться от своей доли Суверенного гранта. При этом, однако, большую часть их дохода сейчас составляют деньги, которые выдает им принц Чарльз от прибыли, которую получает от герцогства Корнуолл — недвижимости, традиционно принадлежащей наследнику британского престола. Многие британцы считают, что Гарри и Меган должны отказаться от этих выплат, если хотят быть «финансово независимыми». Появились слухи, что и сам Чарльз желает оставить младшего сына без содержания.

Также будет рассматриваться желание Гарри и Меган сохранить за собой свой дом в Виндзоре — Фрогмор-коттедж, который подарила им королева после их свадьбы. Ремонт в нем был сделан в основном за счет денег налогоплательщиков. Поэтому в обществе звучат голоса, что Сассексы должны вернуть в казну эти средства или выехать из дома, который они, собираясь большую часть времени проводить в Северной Америке, желали бы сделать своей «британской базой». Рассматривается также возможность того, чтобы они официально арендовали его у королевы за деньги.

Весьма сложным остается вопрос охраны Меган, Гарри и их сына Арчи. В настоящее время ею круглосуточно занимается британская полиция. Сумма, расходуемая на безопасность Сассексов, ежегодно составляет около миллиона долларов. Если они переедут в Канаду или в США (Меган мечтает жить у себя на родине в Лос-Анджелесе — но только не при президентстве Дональда Трампа), не вполне ясно, кто будет выступать в качестве телохранителей пары. Командировать в Америку британских офицеров — значит разозлить подданных Елизаветы, которые не хотят, чтобы их деньги тратились на людей, вышедших из состава королевской семьи. Жители Канады, входящей в число стран участниц Содружества наций, также, по результатам опросов, категорически не желают брать расходы на себя.

Не вполне ясна ситуация с персоналом Меган и Гарри. Далеко не все их нынешние ассистенты решатся на переезд за океан. Придется набирать новый штат вместо проверенных королевских помощников.

Остается также открытым вопрос с налогообложением пары, которая желает «жить на два дома». Не исключено, что оно может быть двойным.

Будет обсуждаться также приемлемость коммерческих сделок, которые собираются заключать Гарри и Меган, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Королева хотела бы установить определенные рамки, за которые герцог и герцогиня не должны выходить. Однако сами они имеют на этот счет свое мнение. Так, стало известно, что в настоящее время супруги ведут переговоры с американскими телеканалами, собираясь дать интервью «без границ» — по примеру матери Гарри принцессы Дианы, чье чересчур откровенное интервью в 1995 году повергло в шок королеву и ее родных. Вполне возможно, что Сассексы дадут его Опре Уинфри, которая была в числе гостей у них на свадьбе в мае 2018 года. Их интервью может стать настоящей бомбой, которая нанесет серьезный урон королевской семье. Советники Елизаветы опасаются, что Меган может обвинить двор в расизме и сексизме. Она также считает, как утверждают ее друзья, то принц Уильям (который ранее высказался о разрыве брата с семьей) «занимался буллингом» по отношению к младшему брату и его жене. Что Уильям и Кейт Миддлтон постоянно конкурировали с Гарри и Меган, старались указать им «их место» и оттеснить в сторону.

Источник издания Daily Express считает, что Меган и Гарри намерены использовать свои переговоры с американскими телевизионщиками в качестве козыря на семейном совете. «Семья не захочет выносить сор из избы, и, возможно, Гарри и Меган удастся выторговать для себя лучшие условия и получить больше денег, если они согласятся молчать», — сообщает инсайдер.

Принцы и королева также обсудят вопрос о том, могут ли сохранить Гарри и Меган свои титулы.

Переговоры будут проходить в так называемой Длинной библиотеке дворца Сандрингем. Королева изъявила желание, чтобы они продлились не дольше, чем три часа и завершились к пяти часам — времени, когда пора подавать чай.

Длинная библиотека в Сандрингеме

Между тем тем источник издания The Times сообщает, что, в то время, как Меган мечтает поскорее устроить свою новую жизнь, Гарри находится на распутье и переживает сильный стресс. «Ему приходится выбирать. Это грустно. Он любит королеву. Любит эту страну. Любит все связанное с его военной карьерой. Если он покинет все, это по-настоящему разобьет ему сердце. Не думаю, чтобы он действительно этого хотел», — говорит инсайдер.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшая подруга и агент Меган Маркл рассказала о ней нелицеприятную правду.

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