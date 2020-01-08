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Происшествия

Названа основная версия катастрофы самолета МАУ в Иране (фото, видео)

9:45 8 января 2020 4254
боинг
Инф. «ФАКТОВ»

Министерство иностранных дел Украины назвало основную версию крушения самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране. Следствие считает, что самолет разбился по техническим причинам — в результате аварии двигателя.

В Иране очевидцы авиакатастрофы, видевшие горящий падающий лайнер и слышавшие мощный взрыв, выдвинули предположение о ракетном ударе по самолету. Украинская сторона эту версию не рассматривает. Также исключена версия о взрыве бомбы на борту.

«На данный момент версия теракта или ракетной атаки исключается», — заявили в МИД Украины.

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На месте работают представители Красного Креста.

Напомним, самолет, выполнявший рейс PS752 Тегеран — Киев, потерпел крушение 8 января около 4.20 по киевскому времени (06.20 по местному). Лайнер упал вскоре после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни.

По данным авиакомпании МАУ, на рейс были проданы 168 билетов. Экипаж был полностью украинским, все девять человек — наши соотечественники. Среди пассажиров были в основном граждане Канады и Ирана, европейцы, двое украинцев.

Оперативные результаты расследования катастрофы в разделе «Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)».

Фото Iranian_RCS/Twitter

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