Названа основная версия катастрофы самолета МАУ в Иране (фото, видео)

Министерство иностранных дел Украины назвало основную версию крушения самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране. Следствие считает, что самолет разбился по техническим причинам — в результате аварии двигателя.

В Иране очевидцы авиакатастрофы, видевшие горящий падающий лайнер и слышавшие мощный взрыв, выдвинули предположение о ракетном ударе по самолету. Украинская сторона эту версию не рассматривает. Также исключена версия о взрыве бомбы на борту.

«На данный момент версия теракта или ракетной атаки исключается», — заявили в МИД Украины.

На месте работают представители Красного Креста.

New video from Iranian state television shows scene where Ukrainian jet crashed outside of Tehran airport, killing all 180 aboard. (IRIB) pic.twitter.com/1Xz79FJ2Ak