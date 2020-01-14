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Украина

В Иране начались задержания по делу о сбитом украинском самолете

10:34 14 января 2020 30
Самолет МАУ разбился в Иране
Инф. «ФАКТОВ»

В Иране, где, по словам представителя правительства Али Раби, военное командование несколько дней скрывало правду о катастрофе украинского «Боинга», были проведены первые аресты.

Как сообщает Reuters, судебный орган Ирана арестовал некоторых людей за их роль в крушении украинского самолета, который, как утверждают в Тегеране, был случайно сбит иранской ракетой. Об этом сообщил представитель судебной системы Голамхоссейн Эсмаили (Gholamhossein Esmaili).

Также сообщается, что Иран пообещал наказать ответственных за авиакатастрофу «Боинга» МАУ. Так, иранский президент Хасан Рухани заявил, что трагедия будет тщательно расследована и добавил, что крушение авиалайнера было «непростительной ошибкой», за которую не может нести ответственность один человек.

Он также назвал «хорошим первым шагом» действия иранских военных, признавших свою причастность к авиакатастрофе, и заявил, что Иран должен убедить людей в том, что подобное больше не повторится.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Лондоне запланирована встреча министров иностранных дел пяти стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе украинского «Боинга» в Иране. По словам главы украинского МИДа Вадима Пристайко, дипломаты обсудят совместные действия по привлечению к ответственности виновных в трагедии.

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