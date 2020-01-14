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Украина

В Киеве демонстранты перекрыли улицу Грушевского: что происходит (фото)

11:45 14 января 2020 370
Участники массовой акции на Грушевского
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 14 января, когда Верховная Рада после новогодних каникул собралась на первое пленарное заседание, под зданием парламента полиция усилила меры безопасности.

Как сообщает «Киев Оперативный», в центре столицы люди, собравшиеся на акцию протеста, практически перекрыли ведущую к зданию Рады улицу Грушевского: «Вниманию водителей. Улица Грушевского перекрыта — митингуют за землю. Лучше объехать».

Тем временем правоохранители сообщили, что в центре Киева полицейские и военнослужащие Нацгвардии заступили на усиленное дежурство. «В центральной части столицы анонсировано проведение массовых акций, в частности, и под зданием Верховной Рады Украины», — говорится в сообщении.

В МВД просят организаторов и участников акций соблюдать законы и не нарушать общественный порядок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре 2019 года под зданием парламента протестовали украинцы, которые выступают против введения рынка земли. Во время столкновений у Верховной Рады тогда пострадали как протестующие, так и правоохранители.

Фото «Киева Оперативного» в соцсетях.

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