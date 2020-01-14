В Киеве демонстранты перекрыли улицу Грушевского: что происходит (фото)

Украина

Во вторник, 14 января, когда Верховная Рада после новогодних каникул собралась на первое пленарное заседание, под зданием парламента полиция усилила меры безопасности.

Как сообщает «Киев Оперативный», в центре столицы люди, собравшиеся на акцию протеста, практически перекрыли ведущую к зданию Рады улицу Грушевского: «Вниманию водителей. Улица Грушевского перекрыта — митингуют за землю. Лучше объехать».

Тем временем правоохранители сообщили, что в центре Киева полицейские и военнослужащие Нацгвардии заступили на усиленное дежурство. «В центральной части столицы анонсировано проведение массовых акций, в частности, и под зданием Верховной Рады Украины», — говорится в сообщении.

В МВД просят организаторов и участников акций соблюдать законы и не нарушать общественный порядок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре 2019 года под зданием парламента протестовали украинцы, которые выступают против введения рынка земли. Во время столкновений у Верховной Рады тогда пострадали как протестующие, так и правоохранители.

Фото «Киева Оперативного» в соцсетях.



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