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Под Радой начались новые столкновения: в сеть попало видео
Во вторник, 17 декабря, возле здания Верховной Рады проходят массовые акции протеста против принятия законопроекта о рынке земли. Есть пострадавшие, как среди протестующих, так и среди правоохранителей.
Пресс-служба нацполиции Киева сообщила о задержании одного из митингующих, который участвовал в столкновении с полицией.
Телеканал «Прямий» также информирует о задержании активистов и о травмированных. В частности, сообщается о том, что двое представителей Нацкорпуса находятся без сознания, им оказывают помощь медики.
Стычки возобновились после сноса палаток, установленных Нацкорпусом. Сейчас правоохранители оттеснили активистов Нацкорпуса ближе к Верховной Раде.
Видео столкновения разместил в Facebook Ян Доброносов:
Как сообщалось ранее, первая стычка началась с того, что митингующим запретили установить на проезжей части палатки. Одного правоохранителя облили зеленкой. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ.
Фото: Украинская правда
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