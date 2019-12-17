Украина

Под Радой начались новые столкновения: в сеть попало видео

Во вторник, 17 декабря, возле здания Верховной Рады проходят массовые акции протеста против принятия законопроекта о рынке земли. Есть пострадавшие, как среди протестующих, так и среди правоохранителей.

Пресс-служба нацполиции Киева сообщила о задержании одного из митингующих, который участвовал в столкновении с полицией.

Телеканал «Прямий» также информирует о задержании активистов и о травмированных. В частности, сообщается о том, что двое представителей Нацкорпуса находятся без сознания, им оказывают помощь медики.

Стычки возобновились после сноса палаток, установленных Нацкорпусом. Сейчас правоохранители оттеснили активистов Нацкорпуса ближе к Верховной Раде.

Видео столкновения разместил в Facebook Ян Доброносов:

Как сообщалось ранее, первая стычка началась с того, что митингующим запретили установить на проезжей части палатки. Одного правоохранителя облили зеленкой. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

Фото: Украинская правда

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