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Происшествия

Реки кипятка: в сети показали фото нового коммунального ЧП в Киеве

14:14 14 января 2020 937
Авария в ЖК Campus
Инф. «ФАКТОВ»

После масштабного прорыва теплотрассы в районе киевской станции метро «Лыбидская», во время которого кипятком затопило часть магазинов в ТРЦ Ocean Plaza, новая коммунальная авария случилась в районе жилого комплекса Campus, что в Соломенском районе столицы.

Фотографии с места ЧП опубликовал в социальных сетях ресурс «Типичный Киев». «Вчера „жарко“ было возле ТЦ Ocean Plaza, а сегодня эстафету принял ЖК Campus», — говорится в комментарии к фоторепортажу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за ремонтных работ по ликвидации последствий аварии на теплотрассе в районе «Лыбидской» перекрыто движение по улице Антоновича в Киеве. Движение обещают открыть во второй половине дня 15 января.

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