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Шоу-бизнес

Надо меньше жрать: Топалов объяснил, почему Тодоренко выгнала его из шоу (видео)

2:52 7 января 2020 49
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, представившая недавно большой выпуск об острове Бали, выгнала из собственного YouTube-шоу «Пятница с Региной» законного супруга Влада Топалова.

Об этом Влад лично рассказал в Instagram.

На своей странице он опубликовал показательное видео, на котором запечатлено, как во время съемок очередного выпуска он «уничтожает» круассаны, которые подавали к чаю ведущим и гостям.

«У меня истерика! Вот, собственно, почему меня выгнали из шоу „Пятница с Региной“. Да, я очень люблю жрать!»,— иронично подписал публикацию Топалов.

Влад объясняет, что именно его любовью ко вкусной еде и стала причиной его увольнения. Под видео, которое было смонтировано таким образом, что оно выставило Влада в плохом свете, многие подписчики отметили, что повеселились.

«Какой взгляд каждый раз на эти круассаны»; «Влад — душка! Супер-пупер мужчина»; «Приятного аппетита! Это очень смешно»,— отметили подписчики певца.

Коллеги по цеху тоже не смогли пройти мимо веселых кадров. «Обжора», — заключила Алсу; «Это гениально! Тепа, я тебя обожаю!» — похвалил друга Сергей Лазарев.

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Как известно, в прошлом году Влад Топалов начал вместе с супругой работать над популярным шоу «Пятница с Региной» в качестве соведущего.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одном из интервью Регина рассказала, что ее мотивирует оставаться для мужа красивой. «Если женщина красива и желанна, она мотивирует своего мужчину на подвиги. Если женщина неухоженная, она мотивирует на „лежать на диване и смотреть телевизор“», — уверена Регина. Саму ее оставаться в форме мотивируют и контракты с разными брендами.

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