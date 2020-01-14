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Режиссеру Соловьеву сделали срочную операцию
Известный российский режиссер Сергей Соловьев, снявший фильмы «Сто дней после детства», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и другие, перенес срочную операцию.
Народный артист России сам обратился за помощью к специалистам, жалуясь на сильные боли в левой голени. Врачи решили немедленно госпитализировать режиссера. После обследования был поставлен диагноз — инфильтрат с локализацией на нижних конечностях. В результате этого воспалительного процесса в тканях организма скапливается кровь и лимфа.
Состояние Соловьева осложнялось еще и сахарным диабетом. Врачи настояли на немедленной операции. Вмешательство прошло успешно. Режиссер находится в реанимации под наблюдением медиков.
Напомним, здоровье Соловьева пошатнула смерть сына в феврале 2018 года.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!