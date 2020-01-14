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Режиссеру Соловьеву сделали срочную операцию

10:38 14 января 2020 104
Сергей Соловьев
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известный российский режиссер Сергей Соловьев, снявший фильмы «Сто дней после детства», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и другие, перенес срочную операцию.

Народный артист России сам обратился за помощью к специалистам, жалуясь на сильные боли в левой голени. Врачи решили немедленно госпитализировать режиссера. После обследования был поставлен диагноз — инфильтрат с локализацией на нижних конечностях. В результате этого воспалительного процесса в тканях организма скапливается кровь и лимфа.

Состояние Соловьева осложнялось еще и сахарным диабетом. Врачи настояли на немедленной операции. Вмешательство прошло успешно. Режиссер находится в реанимации под наблюдением медиков.

Напомним, здоровье Соловьева пошатнула смерть сына в феврале 2018 года.

Ранее помощь медиков понадобилась российской актрисе Галине Польских.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что больную раком актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы.

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