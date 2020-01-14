Крещенский сочельник 2020: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

В субботу, 18 января, христиане восточного обряда в Украине отмечают день Навечерия Крещения Господня или Крещенский сочельник.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления с Крещенским сочельником и открытки.

Святое Крещение стоит на пороге.

Сочельник сегодня, помолимся Богу,

Сердца чтоб и души для веры открылись,

Крещенской водою тела чтоб умылись.

Святою сегодня ведь станет вода,

Здоровья и сил нам прибавит она!

С Крещенским сочельником вас поздравляю.

Здоровья вам крепкого, счастья желаю.

Желаю вам долгих и радостных лет,

Без горя, печалей и всяческих бед!

***

Накануне праздника Крещения

Пожелать хочу благословения,

Радости, здоровья и спокойствия,

Духа твердости и жизнестойкости.

В дом пускай придет благополучие,

Жизнь пускай дает самое лучшее.

Позитива, счастья и везения,

И всегда с улыбкой настроения!



***

Крещенский сочельник — особое время,

Мы все очищения ждем.

Святая вода всех грехов смоет бремя,

И Бог пусть поможет во всем.

Давайте сегодня мы душу очистим,

Забудем обиды и зло,

Простим всех родных и людей самых близких,

Чтоб было на сердце светло.

***

В Крещенский сочельник желаю вам счастья.

Пускай не случатся любые ненастья.

Святою водою свой дом окропите

И в жизнь свою силу и радость впустите!

***

Крещенский сочельник пускай принесет

Здоровье, достаток и денег в придачу,

Всего, чего сердце давно уже ждет,

Бодрого духа, успехи, удачу!

Желаю любви взаимной и чистой,

Преданных, верных, веселых друзей,

Веры в душе, словно солнце, лучистой

И только лишь добрых и светлых вестей!

***

С Крещенским вас сочельником,

Открыта дверь для чуда,

Пускай исчезнут хлопоты,

И радость в сердце будет.

Болезни все и немощи

Оставьте за порогом,

И пусть вода святая

Дана вам будет Богом.

И пусть душа умоется

В водице чудной этой,

Оставьте все плохое вы,

Любви, добра и света!

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