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Общество и люди

Крещенский сочельник 2020: красивые поздравления и открытки

14:14 17 января 2020 101
Крещенский сочельник
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В субботу, 18 января, христиане восточного обряда в Украине отмечают день Навечерия Крещения Господня или Крещенский сочельник.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления с Крещенским сочельником и открытки.

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Крещенский сочельник

Святое Крещение стоит на пороге.
Сочельник сегодня, помолимся Богу,
Сердца чтоб и души для веры открылись,
Крещенской водою тела чтоб умылись.
Святою сегодня ведь станет вода,
Здоровья и сил нам прибавит она!
С Крещенским сочельником вас поздравляю.
Здоровья вам крепкого, счастья желаю.
Желаю вам долгих и радостных лет,
Без горя, печалей и всяческих бед!

Крещенский сочельник

***
Накануне праздника Крещения
Пожелать хочу благословения,
Радости, здоровья и спокойствия,
Духа твердости и жизнестойкости.

В дом пускай придет благополучие,
Жизнь пускай дает самое лучшее.
Позитива, счастья и везения,
И всегда с улыбкой настроения!

Крещенский сочельник
***
Крещенский сочельник — особое время,
Мы все очищения ждем.
Святая вода всех грехов смоет бремя,
И Бог пусть поможет во всем.

Давайте сегодня мы душу очистим,
Забудем обиды и зло,
Простим всех родных и людей самых близких,
Чтоб было на сердце светло.

Крещенский сочельник

***
В Крещенский сочельник желаю вам счастья.
Пускай не случатся любые ненастья.
Святою водою свой дом окропите
И в жизнь свою силу и радость впустите!

***
Крещенский сочельник пускай принесет
Здоровье, достаток и денег в придачу,
Всего, чего сердце давно уже ждет,
Бодрого духа, успехи, удачу!

Желаю любви взаимной и чистой,
Преданных, верных, веселых друзей,
Веры в душе, словно солнце, лучистой
И только лишь добрых и светлых вестей!

Крещенский сочельник

***
С Крещенским вас сочельником,
Открыта дверь для чуда,
Пускай исчезнут хлопоты,
И радость в сердце будет.

Болезни все и немощи
Оставьте за порогом,
И пусть вода святая
Дана вам будет Богом.

И пусть душа умоется
В водице чудной этой,
Оставьте все плохое вы,
Любви, добра и света!

Также читайте, как подготовиться к купанию на Крещение.

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