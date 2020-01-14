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Общество и люди

Крещение Господне 2020: открытки и поздравления с праздником

22:02 17 января 2020 115
Крещение Господне
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

19 января христиане восточного обряда празднуют Крещение Господне (Господне Богоявление). В этот день освящают воду, купаются в проруби и поздравляют друг друга с праздником.

«ФАКТЫ» сделали подборку красивых поздравлений с Крещением Господним.

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Крещение Господне

Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от Вас угрозы.
И болезни стороной
Обходить Вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Бережет Вас от всех бед!

***
В Крещение Господне
Водицею святой
Печали и невзгоды
С души и сердца смой!
В Крещение Господне
Хочу я пожелать
Тебе любви, здоровья.
Пусть Божья благодать
Во всем тебе поможет,
Направит, защитит,
Пусть веру приумножит,
Надежду укрепит!

Крещение Господне
***
Жить счастливо и свободно,
Честно, искренне желаю
И с Крещением Господним
Вас сердечно поздравляю!

Пусть здоровье не подводит,
Чтоб на все хватало сил,
На душе было спокойно…
И Господь чтоб вас хранил!

Крещение Господне
***
В праздник Крещения святою водицей
Каждому в доме нужно умыться!
Очистит она пусть и душу, и тело,
Надежду подарит и светлую веру!

Пусть праздник святой наполняет ваш дом
Уютом, любовью, теплом и добром,
Святая вода Вам пусть силы придаст,
А я поздравляю с Крещением вас!

Крещение Господне

***
С Крещением Господним вас.
Здоровья вам и вашим близким.
Хранит вас Бог пусть каждый час,
Пусть ваше сердце будет чистым.

Пусть будет ваша жизнь светла
И свет внутри вас не угаснет.
Все ваши добрые дела
Пусть к вам большим вернутся счастьем.

***
В день Крещения январский
Пусть студеная вода
Смоет горести, печали
И проблемы навсегда!

Что бы в жизни ни случилось,
Пусть Господь тебя хранит,
Счастьем, бодростью, здоровьем
В этот праздник наградит!

Крещение Господне

Напомним, ранее мы писали о традициях и запретах этого праздника.

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