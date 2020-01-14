Крещение Господне 2020: открытки и поздравления с праздником

Общество и люди

19 января христиане восточного обряда празднуют Крещение Господне (Господне Богоявление). В этот день освящают воду, купаются в проруби и поздравляют друг друга с праздником.

«ФАКТЫ» сделали подборку красивых поздравлений с Крещением Господним.

Пусть крещенские морозы

Вместе со святой водой

Отведут от Вас угрозы.

И болезни стороной

Обходить Вас точно будут,

В этом и сомнений нет,

Ведь воды крещенской чудо

Бережет Вас от всех бед!

***

В Крещение Господне

Водицею святой

Печали и невзгоды

С души и сердца смой!

В Крещение Господне

Хочу я пожелать

Тебе любви, здоровья.

Пусть Божья благодать

Во всем тебе поможет,

Направит, защитит,

Пусть веру приумножит,

Надежду укрепит!



***

Жить счастливо и свободно,

Честно, искренне желаю

И с Крещением Господним

Вас сердечно поздравляю!

Пусть здоровье не подводит,

Чтоб на все хватало сил,

На душе было спокойно…

И Господь чтоб вас хранил!



***

В праздник Крещения святою водицей

Каждому в доме нужно умыться!

Очистит она пусть и душу, и тело,

Надежду подарит и светлую веру!

Пусть праздник святой наполняет ваш дом

Уютом, любовью, теплом и добром,

Святая вода Вам пусть силы придаст,

А я поздравляю с Крещением вас!

***

С Крещением Господним вас.

Здоровья вам и вашим близким.

Хранит вас Бог пусть каждый час,

Пусть ваше сердце будет чистым.

Пусть будет ваша жизнь светла

И свет внутри вас не угаснет.

Все ваши добрые дела

Пусть к вам большим вернутся счастьем.

***

В день Крещения январский

Пусть студеная вода

Смоет горести, печали

И проблемы навсегда!

Что бы в жизни ни случилось,

Пусть Господь тебя хранит,

Счастьем, бодростью, здоровьем

В этот праздник наградит!

Напомним, ранее мы писали о традициях и запретах этого праздника.

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