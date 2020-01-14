Возле Офиса президента прошла акция в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета (фото)

Украина

Представители инициативы «Free Riff» стали организаторами акции «Белыми нитками. Хватит шить!», прошедшей перед Офисом президента. Он посвящалась расследованию дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Издание «Буквы» сообщает, что участники акции принесли с собой плакаты «Я не верю! Кто следующий?» и «Белая нитка. Хватит шить!».

«Сегодня ровно месяц, как, по грязно сфабрикованным обвинениям, были задержаны Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. С тех пор мы все пытаемся найти правду среди сплошного потока лжи и грязи от властных структур. Многие из нас делали несколько попыток достучаться к наивысшей силе в Украине — к президенту. Но все попытки, пока, оказались напрасными. Поэтому мы, инициативная группа, состоящая из родных, друзей, побратимов и неравнодушных граждан, решили сделать очередную попытку донести наши переживания к президенту», — было сказано в анонсе мероприятия.

Участники акции принесли два письма в поддержку задержанных, под которыми все желающие поставили подписи. Письма передали в Офис президента.

Ранее сообщалось, что по делу об убийстве Шеремета допросили певца Положинского.

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