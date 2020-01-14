Происшествия

Украинка, которую польский работодатель два года назад бросил парализованной на улице, умерла. В январе 2018 года у женщины случился инсульт. Из-за несвоевременно оказанной помощи Оксана Харченко попала в больницу в очень тяжелом состоянии. Тогда женщину спасли, но она осталась частично парализованной.

43-летняя Оксана Харченко нелегально работала на одной из фирм в Познани. Вместе с сестрой Натальей Оксана разгружала на складе ящики с фруктами. Наталья рассказала «ФАКТАМ», что у ее сестры давно были проблемы с давлением. А 8 января 2018 года ей стало так плохо, что она уже не смогла выйти на работу.

- Не помогали никакие препараты, — рассказала Наталья. — Давление не падало, началась рвота. Я попросила Аниту из нашей фирмы, которая хорошо знала польский, вызвать «скорую». Она сообщила о происходящем нашему работодателю. Вернулась со словами: «Нам сказали ждать». Я подумала, что мы ждем «скорую». Прождали больше часа, но никто не приехал. Сестра уже начинала терять сознание. И тут выяснилось, что вызывать «скорую» никто даже не собирался! Работодателю не нужны были проблемы. После того, как мы сказали, что состояние Оксаны критическое, он пришел и заявил, что сам отвезет ее в больницу.

Наталья в тот момент еще не знала, что везти Оксану в больницу работодатель не собирался. Он решил просто вывезти украинку в другой город — подальше от его предприятия.

- Оксана уже практически не двигалась, — рассказала Наталья. — Мы поехали в ближайший городок. Работодатель возил нас по городу больше часа. Потом остановился. Но не возле больницы, а… на автобусной остановке. И заявил: «Я вас не знаю, а вы не знаете меня. Понятно? Сейчас приедет полиция. Скажете им, что сидели здесь на лавочке, и вашей сестре стало плохо. А меня вы просто попросили вызвать „скорую“ или полицию». Не успела я ему ничего ответить, как он приказал: «А теперь вытягивайте ее из машины! Давайте быстрее, пока не приехала полиция». Я попыталась, но ничего не получилось — сестра уже практически не шевелилась. Ноги парализовало. «Ладно, пусть сидит, — согласился работодатель. — Но только двери откройте, чтобы ее лицо и руки к приезду полиции были холодными».

Когда Оксану Харченко забрала «скорая», женщина уже была без сознания. Следующую неделю ее состояние было критическим. Сестра Оксаны рассказала о случившемся консулу Украины в Познани Витольду Горовскому. Консул предал этот случай огласке, после чего прокуратура города Сьрода-Велькопольска открыла против работодателя Оксаны уголовное производство. Работодатель тогда признал свою вину и заявил, что готов оплатить лечение женщины.

Читайте также: «Украинцев считают людьми второго сорта»: подробности избиения водителя Uber из Харькова в Польше (видео)

С тех пор прошло два года. По словам родным украинки, за все это время работодатель лично ни разу не приходил к Оксане и даже не звонил ей. Открытое против него уголовное дело дошло до суда. В суде предприниматель говорил, что «очень сожалеет о случившемся». Известно, что он выплатил Оксане материальную компенсацию и заключил с адвокатами украинки соглашение, после чего судья прекратил судебное разбирательство. Хотя прокурор был против и настаивал на продолжении судебного процесса.

Оксана Харченко все это время проходила реабилитацию. Деньги на ее лечение собирали неравнодушные люди из Польши, Украины и многих других стран. Время от времени в польских СМИ появлялись сообщения о том, что украинка идет на поправку. Но полностью восстановиться Оксана так и не смогла.

Оксана Харченко до инсульта

Консул Украины в Польше Витольд Горовский рассказал, что хоть Оксане и стало лучше, она даже после двух лет лечения не могла сама себя обслуживать.

- В декабре 2018 года, после долгих месяцев трудной реабилитации, мы отвезли Оксану в ее село рядом с польской границей. Две недели назад я встретился с ее сестрой и узнал, что Оксана находится там же, в доме своей семьи. А сейчас узнал, что ее не стало… — сообщил консул.

У Оксаны Харченко остались муж и двое детей. Ранее сестра Оксаны Наталья рассказывала «ФАКТАМ», что причиной таких тяжелых осложнений стало несвоевременное оказание ее сестре медицинской помощи. Ведь, как известно, при инсульте решающими являются первые несколько часов, которые по вине работодателя Оксаны были упущены.

О подобных историях с украинскими заробитчанами «ФАКТЫ» писали уже не раз. Нередко польские работодатели относятся к украинцам как к бесправной рабочей силе. Особенно к тем, кто работает нелегально. Это подтверждает, например, история уроженки Луцка Алены Романенко, которая лишилась в Польше руки из-за работодателя, запретившего спасателям разрезать гладильную машину.

А в июне 2019 года польская работодательница вывезла украинца умирать в лесу. Когда 36-летнему уроженцу Ивано-Франковской области стало плохо, работодательница запретила его коллегам вызывать «скорую» и заявила, что «сама решит эту проблему». После чего приказала одному из своих подчиненных вывезти украинца в лес, где он и умер.

Также «ФАКТЫ» рассказывали, как в Польше при загадочных обстоятельствах погибли два украинца. Тела 28-летнего и 46-летнего мужчин нашли в холодильнике для хранения фруктов. В полиции расследуют этот инцидент.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter