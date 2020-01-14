В лесу под Харьковом нашли десятки попугаев, зараженных опасным вирусом (видео)

Люди и звери

В Харькове, в лесополосе, 50 попугаев разного возраста. Ранее большой ажиотаж вызвало происшествие с кошками. О ситуации с попугаями сообщает группа «Порятунок тварин Харків» сообщает в Facebook.

«Чудом вчера удалось попасть на консультацию к известным в городе орнитологам, к сожалению новости не утешительные. Все попугайчики из этой находки заражены заболеванием „цирковирус“ или PBFD», — говорится в сообщении.

Это неизлечимое заболевание, которое влияет на оперение: поражаются фоликулы, становится ломким и выпадает перо. Птица постоянно чешется. При остром течении болезни быстро наступает смерть, при хроническом — птица может жить долго, но есть опасность умереть от вторичной инфекции.

В группе утверждают, что птиц можно содержать в семьях, только к ним нельзя подселять других попугаев.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине мужчина умер от бешенства.

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