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День ангела Юлии: открытки и душевные поздравления
В среду, 15 января, именины у Юлии, Юлианны и Ульяны.
«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки для именинниц.
Поздравляем с праздником сердечно!
Юлечка, всех благ тебе желаем!
Пусть продлится этот праздник вечно,
Будет ярок он, незабываем,
Будь прекрасной, как сама природа,
Радуй близких и друзей собою,
Расцветай все ярче год от года,
Будь хранима Богом и судьбою!
***
Я Юле желаю добра и удачи,
Пусть только от счастья глаза ее плачут,
Не будет досадных в судьбе поражений,
И жизнь принесет океан наслаждений.
Улыбка и радость не сходят с лица,
Любовь и везенье не знают конца,
Всегда оставаться красивой и яркой,
И получать дорогие подарки!
***
Юлия, милая, славная!
Имя прекрасное, плавное.
Счастья тебе и успехов,
Света, добра, много смеха!
Юлечка, добрая фея:
Всех одаришь, обогреешь.
Пусть всё добро обернется
Светом тебе, теплым солнцем!
Ангела ясного рядом,
Будет тебе он наградой,
Жизни успешной, безгрешной,
Яркой любви безмятежной!
***
Наша милая Ульяна,
Не найти в тебе изъяна!
Красотой ты привлекаешь,
Добротою удивляешь.
Твой веселый нрав мы знаем,
Тонкий юмор обожаем.
Ты общительна, открыта,
Дружбою окружена.
Пожелать хотим мы в жизни
Быть счастливою всегда!
***
Ты по жизни оптимистка,
Озорная хохотушка,
Взгляд сияет светом чистым
У Ульянушки моей!
А сегодня яркий праздник,
Собрались мы не напрасно —
У Ульяны именины,
Ей желаем долгих дней,
Чтобы жизнь была богата
На событья и подарки,
Чтоб всегда ей были рады,
И она б не знала бед!
Чтоб была она прекрасна,
Чтобы в доме жило счастье,
Чтобы радость бесконечно
Длилась много-много лет!
Напомним, что 15 января День ангела и у Сергея. Поздравления для Сергея читайте тут.
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