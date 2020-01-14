День ангела Юлии: открытки и душевные поздравления

Общество и люди

В среду, 15 января, именины у Юлии, Юлианны и Ульяны.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки для именинниц.

Поздравляем с праздником сердечно!

Юлечка, всех благ тебе желаем!

Пусть продлится этот праздник вечно,

Будет ярок он, незабываем,

Будь прекрасной, как сама природа,

Радуй близких и друзей собою,

Расцветай все ярче год от года,

Будь хранима Богом и судьбою!



***

Я Юле желаю добра и удачи,

Пусть только от счастья глаза ее плачут,

Не будет досадных в судьбе поражений,

И жизнь принесет океан наслаждений.

Улыбка и радость не сходят с лица,

Любовь и везенье не знают конца,

Всегда оставаться красивой и яркой,

И получать дорогие подарки!



***

Юлия, милая, славная!

Имя прекрасное, плавное.

Счастья тебе и успехов,

Света, добра, много смеха!

Юлечка, добрая фея:

Всех одаришь, обогреешь.

Пусть всё добро обернется

Светом тебе, теплым солнцем!

Ангела ясного рядом,

Будет тебе он наградой,

Жизни успешной, безгрешной,

Яркой любви безмятежной!



***

Наша милая Ульяна,

Не найти в тебе изъяна!

Красотой ты привлекаешь,

Добротою удивляешь.

Твой веселый нрав мы знаем,

Тонкий юмор обожаем.

Ты общительна, открыта,

Дружбою окружена.

Пожелать хотим мы в жизни

Быть счастливою всегда!



***

Ты по жизни оптимистка,

Озорная хохотушка,

Взгляд сияет светом чистым

У Ульянушки моей!

А сегодня яркий праздник,

Собрались мы не напрасно —

У Ульяны именины,

Ей желаем долгих дней,

Чтобы жизнь была богата

На событья и подарки,

Чтоб всегда ей были рады,

И она б не знала бед!

Чтоб была она прекрасна,

Чтобы в доме жило счастье,

Чтобы радость бесконечно

Длилась много-много лет!

Напомним, что 15 января День ангела и у Сергея. Поздравления для Сергея читайте тут.

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