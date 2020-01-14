В сети опубликовали новое видео поражения украинского «Боинга» ракетой

Украина

Во вторник, 14 января, в сети появилось видео обстрела самолета МАУ, взлетевшего из аэропорта Тегерана и потерпевшего крушение, при котором погибли экипаж и все пассажиры. О новом видеодоказательстве сообщает «24 канал».

Это видео иранский журналист Бенгам Голипур разместил в своем твиттере. В ролике виден момент запуска двух ракет противовоздушной обороны. Также зафиксирован момент попадания ракет и падения авиалайнера.

فیلمی جدید از شلیک به #هواپیمای_اوکراینی

شلیک دو موشک pic.twitter.com/4K7Nnw5Hsm — Behnam Gholipour (@beehnam) 14 января 2020 г.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада настаивает на официальных извинениях Ирана за трагедию. Парламент Украины также выразил соболезнования семьям погибших при крушении «Боинга» МАУ в Тегеране. Украина настаивает на расследовании всех обстоятельств катастрофы, а также на возвращении тел погибших и выполнении всех компенсационных выплат иранской стороной.

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