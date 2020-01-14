- 20:20 Украину обвинили в антисемитизме: МИД напомнил Израилю о "цивилизованных нациях"
- 20:02 В сети опубликовали новое видео поражения украинского «Боинга» ракетой
- 19:55 В Киеве еще один район затопило кипятком: фото и видео
- 19:44 «1917» с Камбербэтчем и «Джентльмены» Гая Ричи: наиболее ожидаемые премьеры 2020 года
- 19:27 Обезьяна украла очки у туриста, решившего сделать с ней селфи
- 19:17 День ангела Юлии: открытки и душевные поздравления
- 19:11 Фильм «Преданная» по роману Софии Андрухович и другие премьеры недели: куда пойти в кино в выходные
- 19:09 Перестарались: в Крыму оккупационный суд снял судимость с украинского журналиста Семены
- 19:04 Дело об убийстве Окуевой: суд в Киеве принял решение по предполагаемому организатору покушения
- 18:57 Автомобиль влетел в замерзшее озеро: подробности и шокирующие фото ДТП на Полтавщине
- 18:36 Нардепы определились со своим отношением к сбитому в Иране "Боингу": Рада приняла постановление
- 18:34 Ритуальное убийство семейной пары под Черниговом: «колдуну» вынесли приговор
В сети опубликовали новое видео поражения украинского «Боинга» ракетой
Во вторник, 14 января, в сети появилось видео обстрела самолета МАУ, взлетевшего из аэропорта Тегерана и потерпевшего крушение, при котором погибли экипаж и все пассажиры. О новом видеодоказательстве сообщает «24 канал».
Это видео иранский журналист Бенгам Голипур разместил в своем твиттере. В ролике виден момент запуска двух ракет противовоздушной обороны. Также зафиксирован момент попадания ракет и падения авиалайнера.
فیلمی جدید از شلیک به #هواپیمای_اوکراینی— Behnam Gholipour (@beehnam) 14 января 2020 г.
شلیک دو موشک pic.twitter.com/4K7Nnw5Hsm
Ранее сообщалось, что Верховная Рада настаивает на официальных извинениях Ирана за трагедию. Парламент Украины также выразил соболезнования семьям погибших при крушении «Боинга» МАУ в Тегеране. Украина настаивает на расследовании всех обстоятельств катастрофы, а также на возвращении тел погибших и выполнении всех компенсационных выплат иранской стороной.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...