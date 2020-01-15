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Крушение самолета МАУ: стала известна дата начала расшифровки "черных ящиков" в Киеве
Международная группа экспертов начнет расшифровку бортовых самописцев сбитого в Иране самолета компании «Международные авиалинии Украины» в понедельник, 20 января.
Об этом после возвращения из Ирана сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эфире ТСН.
«Расшифровку черных ящиков сбитого Boeing проведут в Украине. 15 января сюда приезжает председатель авиационного бюро Ирана и все специалисты, 20 числа начнется расшифровка черных ящиков», — заявил он.
Рувин добавил, что продолжается опознание жертв катастрофы, для чего используют анализ ДНК. «Поставлена задача президентом Ирана, чтобы к 19 января все останки передать», — указал эксперт.
Говоря о деталях работы на месте падения самолета, Рувин сообщил, что украинские специалисты в короткие сроки пришли к выводу о попадании в лайнер ракеты.
«Благодаря чрезвычайной службе, которая расставила освещение в ночное время, мы нашли части, которые указывали, что самолет сбит ракетой <…> Утром должны были дать наш окончательный вердикт, но иранская сторона утром сама признала ракету», — заключил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Иран по дипломатическим каналам направлена нота о компенсации за сбитый силами ПВО этой страны украинский «Боинг» авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
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