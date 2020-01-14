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МАУ не будет платить компенсации в связи с катастрофой "Боинга" в Иране: появилось разъяснение
По дипломатическим каналам в Иран направлена нота о компенсации за сбитый силами ПВО этой страны украинский «Боинг» авиакомпании «Международные авиалинии Украины», о выплате которых ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом в интервью изданию «LB» заявил президент МАУ президент МАУ Евгений Дыхне. «Но у нас не должны быть завышенные ожидания. Это — не быстрый процесс. Пока не будет установлен юридический факт катастрофы и происшествия, причины, пока не будет закрыто уголовное дело, не должны происходить никакие экономические действия. Это что касается вопроса страховок пассажиров, которые, естественно, были все застрахованы на борту», — отметил он и добавил, что страховки платит не МАУ, а страховая компания.
«Мы задействованы в процессе работы с родственниками нашего экипажа. Также в процессе, связанном со страховыми выплатами, потому что мы в процедуре», — отметил он, добавив, что у МАУ есть договор с английской страховой компанией, название которой президент МАУ не озвучил.
При этом Евгений Дыхне отметил, что выплачивать компенсацию из своих средств авиакомпания МАУ не должна. «Мы приняли решение по отношению к семьям наших экипажей, определили первоначальную поддержку, но я не хочу об этом говорить… Не хочу переводить эти вещи в разряд пиара», — отметил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», судебный орган Ирана арестовал нескольких людей, сыгравших определенную роль в трагедии с украинским «Боингом» сбитым иранскими силами ПВО в небе над Терегаром.
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