В Конгрессе США одобрили военную помощь Украине на 250 млн долларов

Мир

Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила выделение 250 млн долларов на военную помощь Украине. Соответствующий пункт прописан в утвержденном конгрессменами законопроекте о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября, пишет издание МК.

В документе говорится, что выделение средств на оказание военной помощи Украине будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в Соединенных Штатах 1 октября. Контролирующие Палату представителей демократы опасались, что президент США Дональд Трамп может пересмотреть или сократить эту статью расходов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет 250 млн долларов. Причиной называлось то, что американский лидер якобы хочет убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства замораживаются. Позже стало известно, что Пентагон выступил за сохранение пакета военной помощи Украине.

Напомним, что начиная с 2014 года США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 12 сентября США разблокировали программу военной помощи Украине. Средства предназначаются украинской армии для закупки вооружения и военной техники, а также для оплаты консультационных услуг, усиливающих оборонные способности Украины.

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