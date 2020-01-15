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«Живут в сытой и мирной Москве»: сеть возмутило фото идеологов «ДНР»
Любитель «русского мира» Владимир Корнилов выложил в сеть фото празднования нового года. На это обратил внимание украинский журналист Денис Казанский. Напомним, ранее сеть возмутили представители Украины, среди которых была и бывший народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко, приехавшие в Москву на очередной эфир росТВ.
На снимке адепты «русского мира» Корнилов, Александр Чаленко, Руслан Мармазов и Армен Мартиросян (умер 4 января 2020 года) позируют на фоне елки. Точная дата снимка неизвестна.
По мнению Казанского, оставаться на выжженной их усилиями неподконтрольной территории Донбасса подобным «руководителям» уже не интересно.
«Не устаю удивляться цинизму, конечно. Годами (говорили. Ред.) про Донецко-Криворожскую республику, а в ЛДНР никто жить не хочет. Посмотрели на получившуюся помойку и рванули подальше, оставив миллионы земляков барахтаться в своей **нине», — прокомментировал Казанский фото.
Подписчики журналиста не остались равнодушными к опубликованному фото.
«Надеюсь, конец у них будет такой же, как у руководителей Донецко-Криворожской республики Version 1», — поделился впечатлением блогер Bugnet.
А Юрий ТТ назвал «псевдоруководителей» марионеточных республик «глистами-паразитами», живущими за счет «буратиновых туловищ, и выращенной в лаборатории- рассаднике заразы «русский мир».
«Над улучшением луганды, они таки ездят, как в командировку. Нужно же отрабатывать бабки, а отдыхать, конечно же, не на руцкой помойке», — расставил акценты еще один подписчик.
Напомним, после Нового года стало известно, что одна из организаторов псевдореферендума на Донбассе умерла в очереди на КПВВ, пытаясь получить украинскую пенсию.
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