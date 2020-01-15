Происшествия

В Польше авто с украинцами столкнулось с грузовиком: есть погибшие (фото)

Под Колбелем (Мазовецкое воеводство в Польше) в ужасном ДТП погибли украинцы — легковой автомобиль буквально влетел под тяжелую фуру. Ранее в Словакии в ДТП пострадали десять человек, в том числе и пятеро украинцев.

Как сообщает Tvn24, в ДТП в Польше погибли четверо мужчин, ехавших в легковушке. Столкнувшиеся машины пришлось расцеплять при помощи специальной техники. Водитель грузовика не пострадал. По данным полицейских, он был трезв.

По данным издания «Рівне вечірнє», среди погибших — двое жителей села Велика Городниця. По словам главы Ярославицкой громады Леонида Прудникова, погибшим молодым людям не исполнилось и 30 лет. Братья работали за границей и занимались автомобилями.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в польском поселке Тарново Подгурне возле Познани в ДТП трагически погиб украинец, приехавший на заработки. 48-летний мужчина и еще несколько человек шли по обочине дороги. Украинца задел проезжающий мимо автомобиль.

Фото с сайта https://tvn24.pl

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