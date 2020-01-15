По человеческим меркам Норе больше 100 лет: названа самая пожилая собака Украины

Люди и звери

Киевлянам Валерию Гребняку и Инне Знесенко выдан диплом Национального реестра рекордов Украины о том, что их такса Нора является на сегодняшний день самой старшей из живущих в стране собак — питомице 19 лет и почти 7 месяцев. Инна Знесенко рассказала, что домашняя любимица попала в их семью в возрасте полутора месяцев. В молодости таксочка отличалась очень живым, даже боевитым нравом. Обожала бегать за мячом. Сейчас ввиду почтенного возраста гораздо менее подвижна, почти не видит и не слышит. Секрет долголетия Норы хозяйка видит в хорошей наследственности и правильном питании — сухой корм премиум-класса и сырая телятина.

— Мы ни на день не расставались с Норой. Брали ее собой и на дачу, и в дальние поездки, — рассказала Инна Знесенко.

— Собаки живут в среднем от 8 до 14 лет, — говорит руководитель проекта «Национальный реестр рекордов Украины» Лана Ветрова. - Таксы редко доживают до 15 лет. По человеческим меркам Норе уже более 100 лет. Важно отметить, что к нам поступает довольно много заявок от владельцев собак-долгожителей, но зачастую хозяева не могут документально подтвердить возраст своих питомцев. А вот у хозяев Норы имеется ветеринарный паспорт на собаку с указанием даты ее рождения.

Напомним, что в октябре прошлого года в Харькове в возрасте 19 с половиной лет умерла собачка породы мопс по кличке Луша, которая официально считалась старейшей в Украине. Получается, что Нора уже побила ее рекорд.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о самой старой собаке в мире. Таксе по кличке Шанель исполнился 21 год — по человеческим меркам она прожила 147 лет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter