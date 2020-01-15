Украина

Совковое кино: известный журналист рассказал, почему в Украине ополчились на сериал "Сваты"

Сериал «Сваты», который является самым знаменитым кинодетищем команды «Квартал 95», является образчиком так называемого «совкового» кино. Об этом в интервью «ФАКТАМ» сказал известный украинский журналист Юрий Макаров.

Тем не менее, считает он, волна негатива в отношении сериала мало связана с его содержанием — украинцев возмущает присутствие в нем одиозных российских актеров, в частности, поддержавших аннексию Крыма.

«В „Сватах“ на самом деле ничего страшного нет (я не заставил себя смотреть все серии), хотя это, конечно, „совковое“ кино», — сказал Макаров.

Напомним, уже проходят съемки седьмого сезона «Сватов» в Беларуси — съемочные площадки организованы в центре Минска, в деревне Дудичи, на БелАЗе, в имении Огинского в городке Залесье и в Логойске.

Полный текст интервью с Юрием Макаровым «Путинская Россия полностью соответствует классическому определению фашизма» читайте в «ФАКТАХ».

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