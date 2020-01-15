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Украина

Пришлось закрыть ресторан: одесситы проучили любителя "русского мира"

12:02 15 января 2020 799
Ресторан Че Гевара в Одессе
Инф. «ФАКТОВ»

Владелец одесского ресторана «Че Гевара» Дмитрий Копылов закрыл его из-за бойкота — люди не хотели посещать его заведение, называя ресторатора сепаратистом. Ранее в Харькове любителя «русского мира» и сторонника «Антимайдана» журналиста Андрея Бородавку облили зеленкой.

О закрытии ресторана Копылов сообщил на своей страничке в социальных сетях. «Много перестало ко мне людей ходить, в связи с тем, что я сепаратист. Так и говорили, у вас владелец — сепар, не пойдем к вам», — написал ресторатор и анонсировал распродажу оборудования и мебели.

В сети активно отреагировали на этот пост. Видимо именно поэтому Дмитрий Копылов закрыл от посторонних свою страничку в Facebook.

«Респект одесситам. Экономический бойкот — одна из лучших форм сопротивления вражеской экспансии. Бойкотируйте продукцию и услуги политиков и бизнесменов, связанных с Россией», — пишет журналист Денис Казанский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепропетровской области СБУ задержала пророссийского агитатора, сторонника «русского казачества» и монархизма. Мужчина работал частным таксистом и открыто демонстрировал на собственном авто российскую символику и пропагандировал идеи «русского мира».

Фото со странички Дмитрия Копылова в Facebook.

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