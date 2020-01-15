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Украина

Кабмин назначил нового главу НАПК

12:27 15 января 2020 116
Александр Новиков
Инф. «ФАКТОВ»

На заседании Кабинета министров новым руководителем Национального агентства по предотвращению коррупции был назначен Александр Новиков, ранее победивший в конкурсе на замещение должности руководителя антикоррупционного агентства.

Как сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, перед Новиковым поставили задачу «обеспечить открытость и прозрачность органа» и «показать конкретные результаты уничтожения коррупции». «Александр Новиков имеет высшее юридическое образование, работал в органах прокуратуры более 10 лет и поддерживал государственное обвинение по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями», — написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада досрочно прекратили депутатские полномочия «слуги народа» Ирины Венедиктовой, которая стала и.о. директора Госбюро расследований.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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